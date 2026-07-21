"No es una elección, es supervivencia": 9 de cada 10 familias cordobesas financian la compra de alimentos

El 89% de las familias cordobesas necesita financiar la compra de alimentos y el escenario no muestra señales de mejora para el segundo semestre del año. Así lo advirtió el Centro de Almaceneros de Córdoba, que vinculó esta situación con la pérdida de poder adquisitivo, el atraso de los salarios frente a la inflación y el elevado costo del financiamiento.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, cuestionó las recientes declaraciones del vocero presidencial sobre el uso de las tarjetas de crédito y aseguró que el endeudamiento no responde a una mala administración de las familias, sino a una necesidad. "No es una decisión por no saber usar estos recursos, sino una decisión forzada por supervivencia", afirmó.

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Según explicó Ruiz, el relevamiento de la entidad muestra que casi nueve de cada diez hogares deben recurrir a distintas herramientas para poder comprar alimentos. "El 89% de las familias tiene que financiar sus alimentos: un 11,2% con dinero prestado, un 38,4% con tarjeta de crédito y un 39,3% al fiado", detalló.

La dirigente recordó que el Centro de Almaceneros fue una de las primeras instituciones en advertir sobre el creciente endeudamiento de los hogares y sostuvo que "muchas familias ya compran alimentos en cuotas por falta de ingresos suficientes".

Inflación y consumo

Ruiz señaló que la desaceleración de la inflación es un dato positivo, aunque aclaró que todavía no alcanza para recomponer la situación de los hogares. Indicó que el Centro de Almaceneros registró una inflación del 1,9% durante el último mes, en línea con otras mediciones privadas, y proyectó que 2026 cerrará con una inflación cercana al 30%.

"Es necesario bajar la inflación, pero no vemos una recuperación de los ingresos. Las paritarias vienen atrasadas respecto de la inflación y de los puntos que se fueron perdiendo", sostuvo.

La representante de la entidad consideró que la microeconomía continuará atravesando dificultades durante los próximos meses. “Hay que observar qué puede llegar a suceder con los combustibles por el contexto internacional y el precio del petróleo, también cuál va a ser el comportamiento del dólar. Hay que contemplar si esos movimientos puedan trasladarse a alimentos, paritarias y combustibles”, advirtió.

A eso sumó el elevado costo del financiamiento. "Las tasas de interés para refinanciar las tarjetas siguen siendo muy altas. Los gobiernos se financian a tasas bajas y la ciudadanía continúa pagando tasas altísimas", cuestionó.

Cambios en el consumo

Ruiz también advirtió sobre el deterioro en la calidad de la alimentación de los hogares y afirmó que el acceso a determinados productos continúa reduciéndose. "Estamos con el consumo más bajo de carne vacuna de los últimos 30 años. Cayó un 11,5% y, aunque aumentó el consumo de otras carnes, no logra compensarse", explicó.

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La dirigente también cuestionó que el debate público se concentre únicamente en la forma de financiar las compras y no en el acceso a una alimentación adecuada. "Hoy no está puesta la lupa sobre la seguridad alimentaria. Los últimos informes nos hablan también de un debilitamiento en la estructura de consumo", afirmó,

Finalmente, sostuvo que, si bien las exportaciones muestran buenos resultados, es necesario que esa mejora también llegue al mercado interno. "Son buenos números, pero hay que mejorar lo de puertas adentro, mejorar la comida y mejorar el acceso", concluyó.