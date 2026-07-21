Alta Gracia cerró sus vacaciones de invierno con pico de ocupación del 80%

Alta Gracia hizo un balance positivo de las vacaciones de invierno 2026, con fuerte demanda turística y una programación cultural que convocó a públicos de distintas edades. La ciudad combinó espectáculos, propuestas familiares y su oferta patrimonial y natural durante el receso escolar.

El mayor movimiento se concentró durante el fin de semana largo del 9 de julio, cuando la ocupación hotelera alcanzó un pico del 80%. A eso se sumó un flujo constante de excursionistas que visitaron la ciudad durante el día, especialmente los fines de semana.

La programación cultural fue uno de los principales motores de la temporada. La décima edición del Festival de Jazz de Invierno registró una de las convocatorias más importantes de su historia: la respuesta del público obligó a habilitar también la planta alta del Cine Teatro Monumental Sierras.

¿Invasión silenciosa? Advierten por el avance de las ardillas en La Cumbrecita y alrededores

Otro de los grandes atractivos fueron las dos funciones de "Las Guerreras K-Pop Doradas y los Saja Boys", propuesta articulada junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que se vivieron a sala llena. A esto se sumaron talleres infantiles y propuestas recreativas con destacada participación de niños y familias.

Visitantes de todo el país y del exterior

Además del fuerte movimiento de turistas cordobeses, se registró la llegada de visitantes de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis. También arribaron turistas de Brasil, Colombia, España, Francia, Bélgica, Polonia, Guatemala y Rusia, reflejo del alcance de la ciudad como destino turístico y cultural.

Desde el gobierno local destacaron que la combinación entre patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y una agenda cultural sostenida permitió ofrecer propuestas para públicos de todas las edades, fortaleciendo la actividad turística en la ciudad durante el receso invernal.