Marcos Juárez: el sello puede definir la elección y Dellarossa mantiene los puentes con el PRO

La disputa por el sello con el que competirá Pedro Dellarossa en Marcos Juárez esconde una batalla política de mayor profundidad. Según sondeos que manejan distintos espacios, el exintendente y exfuncionario del gobierno de Martín Llaryora podría perder entre seis y diez puntos de intención de voto dependiendo de la identidad partidaria con la que llegue a las urnas locales.

Aunque ya cuenta con una alianza vecinal para competir, los puentes con el PRO no se clausuraron porque las encuestas muestran que ese sello podría resultar decisivo. El escenario que más lo favorecía —una alianza con La Libertad Avanza (LLA)— quedó descartado tras una negociación que involucró a dirigentes libertarios, como Gabriel Bornoroni, e incluso a Luis Juez. El dirigente marcosjuarence no quiso pintarse de violeta furioso.

Las listas de candidatos que competirán por la Intendencia de Marcos Juárez deberán presentarse formalmente el próximo 7 de agosto. Un mes después, el domingo 6 de septiembre, los vecinos elegirán al sucesor de Sara Majorel en una elección que vuelve a colocar a la ciudad en el centro de la política, aunque se buscó quitarle todo rasgo nacional, tras ser la ciudad bautizada como el “Kilómetro 0 de Cambiemos” en la era Macri. Esa carga simbólica no logró ser administrada por el poder libertario.

En ese contexto, la candidatura de Dellarossa ya tiene asegurada una vía para llegar al cuarto oscuro. El exintendente dispone de “Marcos Juárez Puede”, la alianza integrada por Unite por la Libertad y la Dignidad y Unión Vecinal Federal, inscripta antes del cierre del plazo legal.

Según fuentes que participan de las negociaciones, esa herramienta quedó bajo observación de la Justicia Electoral por cuestiones vinculadas a la documentación de uno de los partidos que la integran, una situación que podría ser subsanada si finalmente fuera necesario utilizar ese esquema.

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Identidad para competir

No obstante, el foco de la discusión política pasa por la definición de con qué identidad política competirá Dellarossa de buenos vínculos con Mauricio Macri. Esa estrategia explica por qué las conversaciones con el PRO permanecen abiertas pese a que el exintendente ya cuenta con una alternativa electoral.

La razón, aseguran quienes participan de las conversaciones, está en las encuestas. Las mediciones que circulan entre los distintos espacios muestran diferencias significativas según el sello con el que Dellarossa llegue a las urnas. En otras palabras, lo que todavía puede alterar el resultado de la elección es la marca política que lo acompañe.

Según sondeos locales, el escenario más favorable ubicaba a Dellarossa en torno al 44% de intención de voto si lograba conformar una alianza con La Libertad Avanza. Con el respaldo exclusivo del PRO, en tanto, conservaría un caudal cercano al 40%.

Pero el panorama cambia sensiblemente si termina compitiendo con una alianza vecinal o con una construcción susceptible de ser presentada por sus adversarios como cercana al oficialismo llaryorista. En ese caso, las mediciones lo ubicarían alrededor del 34%, en un escenario mucho más competitivo para sus rivales.

El tablero electoral

Más allá de la discusión por los sellos, el escenario electoral ya comenzó a tomar forma. La principal rival de Dellarossa aparece hoy en la figura de Verónica Crescente, candidata de Unión Vecinal Marcos Juárez, quien, según distintas lecturas que circulan entre los espacios políticos, concentra una parte importante del voto opositor al exintendente.

En paralelo, el oficialismo provincial impulsa al ingeniero Germán Font a través del frente Generación Marcos Juárez, una construcción que en el Centro Cívico describen como una apuesta política de mediano y largo plazo para la ciudad del sudeste cordobés.

El cuarto actor es Marcos Juárez Despierta, alianza integrada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Demócrata, que llevará como candidato a Gerardo Pasquali, dirigente identificado con el universo libertario pero distanciado políticamente de la conducción provincial de LLA encabezada por Bornoroni.

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La alianza que no fue

Paradójicamente, el escenario que mejores números le otorgaba a Dellarossa fue el primero en quedar descartado. El exfuncionario y exdirector de Bancor no aceptó la condición de pintarse de violeta furioso.

Durante varias semanas existieron conversaciones para intentar conformar una alianza entre el exintendente y La Libertad Avanza. Según fuentes que participaron de esas tratativas, la iniciativa fue impulsada principalmente por Bornoroni, y por Eduardo “Lule” Menem, convencidos de que era posible construir una oferta común violeta.

En esas gestiones también intervino el senador nacional Luis Juez, quien intentó acercar posiciones e incluso puso a disposición herramientas electorales alternativas. Sin embargo, esos movimientos tampoco lograron destrabar el acuerdo.

No obstante, otras fuentes que participaron de las negociaciones sostienen que, más allá de esos intentos, el entendimiento nunca tuvo posibilidades reales de prosperar. En esa reconstrucción aparece incluso el nombre del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, a quien distintos actores atribuyen haber transmitido la incompatibilidad política de un acuerdo entre Dellarossa y los libertarios.

Más allá de las distintas interpretaciones que surgen de distintas canteras políticas, dirigentes que siguieron de cerca las conversaciones coinciden en que el principal beneficiario político del fracaso de la alianza violeta terminó siendo el gobernador Martín Llaryora.

La explicación es sencilla: una victoria de Dellarossa junto a La Libertad Avanza habría convertido a Marcos Juárez —el histórico “Kilómetro 0 de Cambiemos”— en el primer gran triunfo de los libertarios en Córdoba, con una fuerte carga simbólica hacia el escenario de 2027.

Con el fracaso de ese entendimiento, ese riesgo quedó neutralizado y el tablero volvió a fragmentarse.

Una llave para sostener la ventaja

Caída la alternativa libertaria, hay una negociación que sigue en pie con el PRO que aporta otra de las claves al escenario, aunque bastante trabajosa. De acuerdo a un interlocutor, Dellarossa no necesita el sello amarillo para competir. Se lo busca porque considera que puede resultar determinante para sostener la ventaja que hoy le atribuyen las encuestas.

Las fuentes consultadas aseguran que el sello del PRO le permite despegarse de una de las principales líneas de campaña que preparan sus adversarios: instalar que terminó alineado políticamente con el peronismo provincial.

Las mismas mediciones muestran que competir con una boleta identificada con el PRO le aportaría entre cuatro y seis puntos adicionales respecto de una candidatura vecinal, precisamente porque neutralizaría ese cuestionamiento político.

Desde el sector que controla la personería del PRO reconocen que Dellarossa continúa enviando emisarios para intentar alcanzar un entendimiento. Sin embargo, advierten que para ceder el sello se debe alcanzar un acuerdo político y que no sea simplemente una herramienta electoral para que una eventual victoria sea capitalizada por el macrismo a nivel nacional.

El exintendente que busca retornar al poder local ya tiene un vehículo electoral para competir. Lo que permanece abierto es una discusión más profunda: qué identidad política le permitirá conservar la ventaja que hoy le atribuyen los sondeos. En ese contexto, se mantienen puentes de negociación con el PRO Córdoba, espacio político que este miércoles realizará su acto de asunción de nuevas autoridades.