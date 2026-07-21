Femicidio en Santa María de Punilla: "Nosotros no tenemos poder de policía", aseguró el organismo de controlar a Baudraco

Patricia Corvalán, directora del Patronato del Liberado de Córdoba, explicó públicamente cuál fue la intervención del organismo en el caso de Maximiliano Ezequiel Baudraco (40), acusado de matar a su expareja Rocío Belén Gómez (27) el lunes, en la localidad de Santa María de Punilla.

Corvalán detalló que el organismo "trabaja no solamente en situaciones de violencia de género, sino en general personas en conflicto con la ley penal, cualquiera fuera el delito". Explicó que cumplen dos funciones centrales: el control y supervisión de las medidas judiciales impuestas por los tribunales, y la reinserción social de las personas.

Según relató, cuando llega el oficio judicial, la persona debe presentarse ante el organismo. Si no lo hace, el Patronato informa esa situación al juzgado o a la autoridad judicial interviniente.

Los incumplimientos de Baudraco

En el caso puntual, Corvalán confirmó que la medida judicial dispuesta para Baudraco era realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar en Villa Allende. La directora relató que, en un primer momento, el condenado no se presentó ante el organismo.

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"A principio de año informamos que no se había presentado, luego se presenta en marzo y ahí ya nos dice que supuestamente había iniciado tratamiento psicológico en la RAC de Villa Allende, pero no presentó ninguna certificación", explicó Corvalán.

La funcionaria remarcó que esa situación fue comunicada a la Justicia. Precisó que hubo dos presentaciones del condenado, en ninguna de las cuales pudo acreditar el cumplimiento del tratamiento: en ambas oportunidades manifestó haber iniciado el tratamiento psicológico en la RAC, pero afirmó que no tenía otros turnos disponibles.

"Nosotros no tenemos poder de policía"

Consultada sobre qué ocurre cuando una persona no cumple con las medidas impuestas, Corvalán fue tajante sobre los límites de la competencia del organismo: "Eso lo determina el Poder Judicial. Nosotros informamos si lo hace o no lo hace".

La directora explicó que el caso fue intervenido primero por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje y luego por un juzgado de Córdoba. Indicó que los informes son elevados a la autoridad judicial competente, aunque aclaró que la decisión sobre qué medidas tomar ante el incumplimiento no depende del Patronato: "Nosotros no tenemos ese poder de policía ni de implementar alguna medida judicial".

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Corvalán buscó contextualizar la intervención del Patronato dentro del volumen total de casos que atiende el organismo en la provincia. "Tenemos en la provincia de Córdoba 7.000 casos de personas que están en conflicto con la ley penal", detalló. Precisó además que, dentro de ese total, supervisan 750 prisiones domiciliarias en toda la provincia.

Sobre el caso de Baudraco, aclaró que no se trataba de una prisión domiciliaria sino de una ejecución condicional: "No era prisión domiciliaria, no confundamos, hay medios que han confundido: es una ejecución condicional".

La directora definió el rol del organismo como un auxiliar de la Justicia: "Somos como los ojos de la justicia, que le decimos: mire, este señor cumple, no cumple, cumple a medias". Agregó que, ante incumplimientos, muchas veces se han revocado las libertades otorgadas.

Sin embargo, aclaró que Baudraco no estuvo detenido antes del femicidio, sino que cumplía una ejecución condicional, una modalidad con un esquema de seguimiento diferente.

La respuesta sobre los recursos disponibles

Consultada sobre si el organismo cuenta con los recursos necesarios para realizar un seguimiento más ágil, Corvalán reconoció limitaciones, aunque destacó mejoras recientes. "Siempre faltan recursos y eso lo vamos mejorando", afirmó. Detalló que se abrieron nuevas delegaciones en el interior de la provincia, entre ellas Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Carlos Paz y Villa Allende, esta última donde se atendía Baudraco.

Ante la consulta sobre si, en otros casos con incumplimientos similares, se había revocado la libertad condicional, Corvalán respondió que sí, y explicó que incluso el hecho de no informar un cambio de domicilio ha sido motivo suficiente para revocar la libertad de una persona en otras causas.