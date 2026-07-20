“Apuñalé a Rocío”: quién es Maximiliano Baudraco, el acusado del femicidio de Santa María de Punilla

El femicidio de Rocío Belén Gómez, ocurrido este lunes en Santa María de Punilla, tiene como principal acusado a Maximiliano Ezequiel Baudraco, de 40 años, quien fue detenido pocas horas después del crimen e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, también reveló que el sospechoso ya registraba antecedentes por hechos de violencia contra la misma víctima.

Una condena previa por violencia familiar

Según informó la Justicia, Baudraco se encontraba cumpliendo una condena de ejecución condicional por una causa de violencia familiar cuya víctima era Rocío Belén Gómez.

De acuerdo con la información judicial, esa sentencia había sido dictada en 2025 e incluía restricciones impuestas por la Justicia. La denuncia que dio origen a la causa había sido presentada por la madre de la joven.

Familiares de la víctima sostuvieron que, pese a esas medidas, el acusado continuaba manteniendo contacto con Rocío.

Los primeros datos de la causa indican que la pareja había compartido la jornada del domingo y, durante la madrugada del lunes, mantuvo una discusión que terminó con el ataque fatal.

Quién era Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años víctima de un femicidio en Santa María de Punilla

La víctima murió como consecuencia de las heridas provocadas con un arma blanca. Tras el crimen, el acusado abandonó el lugar y fue detenido por la Policía a pocas cuadras, luego de un operativo desplegado en la zona.

La confesión que habría hecho a un vecino

Uno de los testimonios que trascendieron tras el femicidio fue el de un vecino que aseguró haberse cruzado con el acusado pocos minutos después del ataque.

Según informó El Doce, el hombre relató que vio pasar a Baudraco con manchas de sangre y decidió preguntarle qué le había ocurrido.

"Le dije: '¿Por qué tenés sangre en la mano?' y me dijo: 'Apuñalé a Rocío'. Quedé helado", contó el vecino en declaraciones al canal. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”.