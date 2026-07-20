Quién era Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años víctima de un femicidio en Santa María de Punilla

El femicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes en Santa María de Punilla tuvo como víctima a Rocío Belén Gómez, una joven de 25 años y madre de tres niñas menores de edad.

Por el crimen fue detenido su pareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años, quien permanece imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, según confirmó la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Rocío era mamá de tres niñas. La menor de ellas era hija del hombre que ahora está acusado de haberla asesinado.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en barrio Santa María Oeste, donde residía la madre de la joven.

Cómo ocurrió el femicidio

Los primeros datos de la investigación indican que la pareja habría mantenido una discusión que terminó en un ataque con un arma blanca.

Femicidio en Santa María de Punilla: el asesino tenía una condena por violencia contra la víctima

Durante el episodio, la madre de Rocío intentó intervenir para frenar la agresión. Al no conseguirlo, salió a pedir ayuda a los vecinos y, cuando regresó, encontró a su hija gravemente herida en la vía pública.

El acusado intentó escapar

Tras el crimen, el sospechoso abandonó el lugar a pie. La Policía desplegó un operativo en el sector y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena.

Mientras tanto, peritos y personal de investigaciones realizaron las primeras actuaciones para reconstruir la secuencia del hecho.

Uno de los elementos que investiga la Justicia es el antecedente del acusado. Según informó la Fiscalía, el hombre cumplía una condena de ejecución condicional por violencia familiar, en una causa cuya víctima era la propia Rocío Belén Gómez.

Ese antecedente será una de las piezas centrales de la investigación judicial que busca determinar el contexto de violencia previo al femicidio.