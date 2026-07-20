Femicidio en Santa María de Punilla: el asesino tenía una condena por violencia contra la víctima

Una mujer de 25 años fue asesinada con un arma blanca durante la madrugada de este lunes en Santa María de Punilla, y por el crimen fue detenido su pareja, un hombre de 40 años.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, el sospechoso quedó imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

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El acusado fue detenido a pocas cuadras

Tras el ataque, el hombre abandonó la vivienda y comenzó a caminar por la zona, donde llamó la atención de vecinos por presentar manchas de sangre en su ropa.

La situación fue advertida rápidamente y permitió que la Policía montara un operativo en las inmediaciones. Minutos después, el sospechoso fue localizado y detenido a pocas cuadras de la escena del crimen.

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Mientras tanto, personal policial y peritos judiciales trabajaron en el lugar para preservar pruebas y reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Tenía una condena por violencia contra la misma víctima

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que el detenido cumplía una condena de ejecución condicional por un caso de violencia familiar cuya víctima era la misma mujer asesinada.

Ese antecedente forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia para determinar las circunstancias del femicidio y el contexto de violencia previo al crimen.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, que ordenó las primeras medidas de prueba para esclarecer el hecho.