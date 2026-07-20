Cinco detenidos y 760 decomisos de bebidas alcohólicas fue el resultado del operativo realizado por la Policía de Córdoba tras los festejos por el partido Argentina-España del Mundial 2026.

El despliegue de la fuerza policial se dispuso en los barrios Nueva Córdoba y Cerro de Las Rosas, entre otros sectores de la ciudad, mientras que la mayor concentración de personas en las inmediaciones del Patio Olmos.

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Cinco detenidos en los festejos

La Policía informó que que más de 8.000 personas participaron de los festejos y que “cinco personas fueron detenidas por distintos delitos y contravenciones”.

Además “se concretaron 760 decomisos de bebidas alcohólicas, se dispuso la clausura de dos kioscos, la remoción de 8 gazebos irregulares y cinco vehículos fueron remolcados por funcionar como puestos de expendio de alimentos”.

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En ese marco, el comisario mayor Walter González destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que participaron del operativo. "Se hizo un trabajo en conjunto, sobre todo con el acompañamiento de la sociedad. Uno veía que también entre ellos se cuidaban y se aconsejaban", afirmó.

Incidentes menores

También “cinco personas debieron ser asistidas por los servicios de emergencias presentes en el lugar”.



“Al trabajo coordinado de todas las instituciones se sumó el comportamiento de la inmensa mayoría de los cordobeses, lo que permitió que una jornada de gran convocatoria se desarrollara con un bajo nivel de incidentes y en un marco de orden y convivencia”, indica un comunicado de la Policía.

“Para el desarrollo del dispositivo preventivo se emplearon importantes recursos logísticos y tecnológicos, entre ellos el camión hidrante policial y drones destinados al monitoreo permanente de los distintos sectores. Asimismo, se implementó un sistema de anillos de seguridad que permitió optimizar el control en el ingreso a las zonas de mayor concurrencia”, precisó el documento oficial.