Aumento del boleto del transporte urbano en Córdoba: Cuál es el nuevo valor

Desde la primera hora del sábado entrará en vigencia la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, que será de $ 2.150. El ajuste en el costo del boleto se produce luego de nueve meses sin modificaciones en su valor. La última actualización había sido aplicada en noviembre de 2025.

Desde entonces, el sistema registró nuevos incrementos en sus principales componentes. El precio del combustible aumentó un 30%, los costos salariales del sector se incrementaron un 12,8% y, además, la Municipalidad afrontó con recursos propios el esquema de contingencia implementado para garantizar la continuidad del servicio tras la salida de la empresa FAM, absorbiendo también la caída de la recaudación que esa situación generó.

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La última modificación del boleto se implementó sobre la base de una estructura de costos correspondiente a octubre de 2025. En ese momento, la tarifa técnica ascendía a $ 1.955, diferencia que fue asumida por la Municipalidad para evitar que ese incremento impactara de manera directa en el precio del pasaje.

Posteriormente, en marzo de 2026, la estructura de costos volvió a actualizarse y determinó una tarifa técnica de $ 2.030. Sin embargo, el valor del boleto permaneció en $ 1.720 gracias al acompañamiento económico del municipio.

Durante todo ese período, la Municipalidad de Córdoba realizó un importante esfuerzo financiero para reducir el impacto de los aumentos en el bolsillo de los usuarios.

Desde la eliminación del Fondo Compensador para el Interior, la Municipalidad de Córdoba ya destinó más de $ 250.000 millones de su propio presupuesto para sostener el transporte urbano de pasajeros, lo que representa aproximadamente 160 millones de dólares al tipo de cambio vigente. Actualmente, la ausencia de ese subsidio nacional implica para la ciudad un esfuerzo cercano a $7.000 millones mensuales.

A su vez, el 60% de los pasajeros del sistema abona una tarifa subsidiada por encontrarse alcanzado por alguno de los programas de asistencia nacionales o provinciales vigentes.

En este contexto, la adecuación tarifaria resulta necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema, preservar las frecuencias, asegurar el mantenimiento de la flota y acompañar las inversiones que se vienen realizando para mejorar la calidad del transporte urbano de pasajeros.