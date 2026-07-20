La ANMAT aprobó un nuevo tratamiento para el mieloma múltiple en Argentina

El mieloma múltiple, el segundo cáncer de sangre más común en el mundo, está atravesando un momento bisagra en su abordaje terapéutico. Recientemente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso de elranatamab, un anticuerpo biespecífico del grupo de las inmunoterapias que ya se encuentra disponible en Argentina.

Este avance no solo permite mejorar la eficacia del tratamiento sino que también otorga un beneficio logístico destacable: tras 24 semanas de tratamiento semanal, los pacientes que responden bien pueden pasar a una aplicación cada dos semanas, sin perder eficacia.

Para un paciente que vive en el interior del país, esto se traduce en menos viajes a los centros de alta complejidad, menos días de trabajo perdidos y una drástica mejora en su calidad de vida.

Revolución oncológica

El mieloma múltiple es una enfermedad poco frecuente que se desarrolla en la médula ósea. En Argentina, se estiman unos 1.300 nuevos diagnósticos anuales, lo que representa unos 3,5 casos diarios, afectando principalmente a personas entre los 50 y 70 años.

En diálogo con Perfil Córdoba, la Dra. Paola Ochoa, médica especialista en Clínica Médica y Hematología del Instituto Alexander Fleming, destacó el impacto de estos nuevos desarrollos: “En los últimos dos años hemos vivido una revolución desde que la inmunoterapia forma parte de la primera línea de tratamiento. Son tratamientos ambulatorios súper bien tolerados y, como resultado, cada vez menos pacientes van a tener recaídas”.

Sin embargo, las recaídas siguen siendo el principal desafío. Para esos pacientes, que ya han recibido al menos tres tratamientos previos (incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38), elranatamab surge como una esperanza sólida.

"Para aquellos pacientes que recaigan y que ya hayan sido expuestos a las inmunoterapias estándar, tenemos nuevas tecnologías, las llamadas terapias redirigidoras T, que es la nueva forma de tratar el mieloma. Posiblemente sean el futuro de la primera línea de tratamiento y hoy ya las tenemos disponibles. El mieloma múltiple es una de las patologías hematooncológicas que más atención tiene por la innovación y por los resultados que estamos viendo", agregó la Dra. Ochoa.

Eficacia y esperanza

La aprobación de esta nueva droga se basó en el estudio de fase 2 MagnetisMM-3, que demostró una tasa de respuesta objetiva del 61%, con un 71% de probabilidad de mantener esa respuesta a los 15 meses. A su vez, el 80% de los pacientes que espaciaron la droga a una vez cada dos semanas mantuvo o mejoró su respuesta, disminuyendo las infecciones que requieren hospitalización.

“Afortunadamente hay muchas más herramientas diagnósticas y preventivas”, explicó la Dra. Ochoa a Perfil Córdoba, señalando que el volumen de pacientes en las instituciones crece, paradójicamente, como una buena noticia: “Hay muchos sobrevivientes al cáncer y el primer objetivo es lograr la remisión. Eso se está logrando con un montón de enfermedades oncológicas”.

Los resultados de estas innovaciones son tan contundentes que están emocionando a la propia comunidad médica global. “Hace muy poquito, en una conferencia del congreso americano de oncología (ASCO), fueron tan buenos los resultados en una patología que toda la comunidad se levantó a aplaudir. Esto pasó hace poco también con los biespecíficos en el Congreso Americano de Hematología. Realmente son resultados para aplaudir porque son una innovación y un avance que están cambiando el pronóstico de los pacientes”, concluyó Ochoa.