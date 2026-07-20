“Reservas con propósito”: la iniciativa de Azur hotel para reforestar el centro

Ante la mirada curiosa de los transeúntes cordobeses, la mañana del sábado fue el primer día del programa “Reservas con propósito”, una iniciativa de Azur Hotel & Spa que dona un árbol por cada estadía. En esta primera etapa, y gracias a la colaboración del Centro Vecinal Barrio Centro, la reforestación será urbana.

Este programa de impacto ambiental plantó el sábado 20 especies de Manzano de campo y Sen de Campo, ambas aprobadas y permitidas por la Municipalidad de Córdoba debido a que sus raíces no afectarán las veredas.

La iniciativa del hotel es impulsada junto a Forestando Córdoba, el programa provincial, y Acción Ambiental, la ONG que se dedica a restaurar la biodiversidad y difunde y educa sobre el tema. En esta primera etapa que ya comenzó, se plantarán especies en las zonas aledañas a Azur, gracias al relevamiento de las instituciones que acompañan. Una vez que se logre cubrir la forestación urbana, el programa tiene una segunda etapa: abarcar zonas del territorio provincial que hayan sido afectadas por incendios forestales.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sustentabilidad del hotel que busca contribuir a la conservación del patrimonio natural de Córdoba.

El seguimiento de cada árbol plantado

Gracias a la iniciativa de Acción Ambiental con su app GeTAU, cada árbol plantado en el centro puede ser monitoreado tanto por el voluntario que lo hizo, como por la colaboración de los comerciantes aledaños.

GeTAU es una WebApp que permite geolocalizar, monitorear y gestionar especies arbóreas, nuevas como existentes, gracias a la participación ciudadana. Cada árbol cuenta con un registro que abarca especie, ubicación, estado de salud y necesidades de cuidado. En el caso de que un árbol requiera algún cuidado especial, la persona lo reporta por la app y desde Acción Ambiental se le aconseja qué hacer para recuperarlo.