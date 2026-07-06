Banco Nación busca aliviar a los deudores con un nuevo crédito de hasta $100 millones: cómo acceder

El Banco Nación anunció una nueva línea de créditos en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) destinada a clientes que cobran o decidan cobrar sus haberes en la entidad, con el objetivo de consolidar deudas contraídas tanto con el propio banco como con otras entidades financieras. La herramienta permitirá unificar todas las obligaciones en un único préstamo, con plazos de hasta diez años y montos de hasta $100 millones, buscando ordenar los compromisos financieros de los usuarios.

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La nueva operatoria estará disponible a partir del próximo 8 de julio y alcanzará tanto a deudas en situación regular como irregular no judicializada. El otorgamiento del crédito estará sujeto al análisis crediticio correspondiente y los fondos serán destinados directamente a cancelar las obligaciones incluidas en la consolidación.

Cómo funciona la nueva línea de consolidación de deudas

Según informó el Banco Nación en un comunicado, la línea está dirigida a clientes que perciban sus ingresos en la entidad o que trasladen la acreditación de sus haberes al banco. Además, deberán registrar una cuota vencida e impaga en situación 1 o 2 dentro del Banco Nación y mantener deudas regulares o irregulares, hasta situación 4 inclusive y no judicializadas, en el resto del sistema financiero.

El préstamo permitirá consolidar todas esas obligaciones en una única cuota mensual. Los créditos podrán alcanzar hasta $100 millones, tendrán un plazo máximo de 120 meses y estarán expresados en UVA.

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En cuanto a las condiciones financieras, la entidad estableció los siguientes puntos:

- Una tasa de UVA más 12% de Tasa Nominal Anual (TNA) para deudas con entre 30 y 90 días de atraso.

- Con más de 90 días de mora en situación irregular la tasa será de UVA más 14% TNA.

- La relación entre la cuota y el ingreso del solicitante no podrá superar el 25% de los ingresos netos.

Desde el banco explicaron que los fondos no serán entregados directamente al cliente, sino que "se aplicarán directamente a la cancelación de las deudas incluidas en la consolidación, con acreditación al acreedor correspondiente". Asimismo, quedaron excluidas de la operatoria las personas que hayan registrado deudas en situación 5 o superior durante alguno de los últimos doce meses, según la Central de Deudores del Banco Central.

Un ejemplo del ahorro que podría generar la operatoria

Como ejemplo del funcionamiento del programa, el Banco Nación señaló que un cliente que actualmente destina $619.000 mensuales al pago de distintas obligaciones podría consolidarlas en un único préstamo y pasar a abonar una primera cuota de $186.535, incluyendo la tasa y la cobertura CER-CVS.

De acuerdo con el cálculo difundido por la entidad, esa operación representaría un ahorro mensual de $432.465 respecto del esquema de pagos vigente antes de la consolidación.

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La nueva línea se incorpora a las cuatro herramientas de unificación de deudas que el Banco Nación ya había puesto en marcha para personas humanas con cuotas vencidas e impagas. Según indicó la entidad, el objetivo es ofrecer una alternativa que permita administrar las obligaciones financieras de manera más ordenada y previsible.

Por último, quienes deseen acceder al nuevo crédito podrán consultar las condiciones y gestionar la solicitud en las sucursales del Banco Nación a partir del próximo miércoles 8 de julio, fecha en la que la operatoria comenzará a estar disponible para los clientes alcanzados por la medida.

GZ / lr