El endeudamiento de los jóvenes argentinos volvió a encender señales de alerta. Un informe de Provincia Microcréditos reveló que la irregularidad en los créditos entre las personas de 18 a 21 años alcanzó el 39,3% en abril de 2026, casi el doble que un año atrás, en un contexto de mayor acceso al financiamiento, caída de los ingresos y deterioro del empleo. Además, el estudio advirtió que 9 de cada 10 jóvenes ingresan al registro de deudores morosos antes de acceder a un empleo formal, un fenómeno que compromete su historial financiero desde el inicio de su vida económica.

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A nivel general, el informe mostró que la irregularidad del crédito al sector privado en Argentina continuó en ascenso y llegó al 7,3% en abril de 2026, impulsada principalmente por el deterioro de la situación financiera de los hogares. En ese segmento, la mora alcanzó el 12,1% de la cartera, más del doble del nivel máximo registrado durante la pandemia, mientras que en las empresas el indicador se ubicó en 3,3%.

Crédito: Provincia Microcréditos

La situación también se agravó en la provincia de Buenos Aires. Allí, la irregularidad financiera trepó al 18% en abril, más de cuatro puntos porcentuales por encima del nivel registrado en diciembre de 2025, cuando era del 13,8%. El informe atribuyó este deterioro a la combinación entre el aumento del costo de vida, la pérdida y precarización del empleo, la caída de los ingresos y el menor consumo.

Los jóvenes, el segmento más afectado por el deterioro financiero

El estudio identificó que 311.570 jóvenes de entre 18 y 21 años mantenían saldos activos de crédito, equivalentes al 13,2% de la población de esa franja etaria. Sin embargo, ese mayor acceso al financiamiento estuvo acompañado por un fuerte deterioro en la capacidad de pago.

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La tasa de irregularidad de este grupo alcanzó el 39,3% en abril, casi duplicando el 19,7% registrado en igual mes de 2025. Además, el análisis mostró diferencias entre los distintos tipos de entidades: las fintech registraron una irregularidad del 43,4%, mientras que en los bancos el porcentaje fue del 36,8%.

Al ampliar el análisis hasta los 30 años, la cantidad de personas con créditos activos ascendió a 3.525.018, lo que representa cerca del 37% de los jóvenes de entre 18 y 30 años del país. En este segmento, la irregularidad llegó al 30,6%, con un incremento interanual de 19 puntos porcentuales. En los créditos bancarios la mora fue del 27,7%, mientras que en fintech y billeteras virtuales alcanzó el 35,7%.

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También surgieron diferencias por género. Entre los varones de 18 a 30 años la irregularidad superó el 31%, mientras que entre las mujeres se ubicó en 30,2%. En ambos casos, el aumento respecto del año anterior rondó los 20 puntos porcentuales.

La "ilusión de la inclusión" y el riesgo de exclusión financiera

El informe sostuvo que el crecimiento de las empresas de tecnología financiera amplió el acceso al crédito para sectores que históricamente tenían dificultades para financiarse, aunque advirtió que ese proceso puede transformarse rápidamente en un mecanismo de exclusión.

Entre los jóvenes de 18 a 21 años que accedieron por primera vez a un crédito durante 2025, cerca del 95% comenzó operando con una sola entidad y, en el 73% de los casos, esa primera experiencia fue con una fintech. Sin embargo, el 37,4% de esos nuevos usuarios terminó en situación de mora, lo que representa alrededor de 123.000 jóvenes que pasaron rápidamente del acceso al crédito a la exclusión financiera.

Crédito: Provincia Microcréditos

El deterioro fue mayor entre quienes ingresaron al sistema a edades más tempranas: mientras el 31% de quienes comenzaron a los 21 años cayó en incumplimiento, esa proporción ascendió al 44% entre quienes accedieron a los 19 años.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es la desconexión entre el acceso al financiamiento y la inserción laboral. Según Provincia Microcréditos, el 92% de los jóvenes de entre 18 y 21 años que ingresaron en esta dinámica de endeudamiento no posee empleo en relación de dependencia y el 90% tampoco registra actividad independiente formal. Para el informe, esto significa que 9 de cada 10 jóvenes ingresan primero al sistema crediticio y luego —si lo hacen— al mercado laboral, lo que incrementa considerablemente las probabilidades de incumplimiento.

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Por último, Provincia Microcréditos advirtió que el desafío ya no pasa únicamente por ampliar el acceso al crédito, sino por garantizar que ese financiamiento sea sostenible. El informe sostuvo que, sin mejores condiciones económicas, regulación adecuada y políticas específicas de educación financiera para los sectores más jóvenes, el endeudamiento temprano puede consolidar trayectorias de exclusión que condicionen el acceso futuro al sistema financiero.

GZ / lr