En la previa de la reunión de la Mesa Política del Gobierno, el portavoz presidencial Adrián Ravier realiza su habitual encuentro de los martes con los periodistas. Dijo que el Gobierno tiene claro "que el estimulo deñ consumo es un truco que tiene un límite" y que "para poder consumir más, primero hay que crecer de forma sostenida".

"Si uno pretende tratar de estimular el consumo, la pregunta es cómo lo vas a hacer. Si pretendés hacerlo vía emisión monetaria, vas a imponer un impuesto inflacionario que a su vez va a atacar al consumidor. Si lo hacemos vía deuda, la deuda va a elevar las tasas de interés y esto va a impactar negativamente en el crédito al que pueden acceder los privados, lo cual va a afectar también la inversión privada", desarrolló el portavoz.

Y agregó: "Cuando uno a través de la política pública pretende, con el 'plan platita' o planes, estimular el consumo, como estás afectando negativamente la inversión privada o las otras variables, terminás no alcanzado el objetivo que es encontrar el crecimiento económico", puntualizó.

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El portavoz de Javier Milai aseguró que el desempeño del sector exportador desmiente los señalamientos sobre un supuesto atraso cambiario.

"El alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado", fue la frase textual del vocero.

En ese contexto, planteó: "Antes que devaluar, la mejor política proexportadora es la estabilidad macroeconómica y las reglas claras que permiten a los empresarios planificar y proyectar".

Ravier anunció "suplementos por títulos" para las Fuerzas Armadas"

Ravier anunció en su conferencia de prensa "suplementos por títulos para los soldados de las Fuerzas Armadas" y sostuvo: "Durante décadas nuestras Fuerzas Armadas fueron despreciadas material y simbólicamente por parte de la política".

El vocero sobre la inflación

El vocero presidencial destacó el dato de inflación de junio y aseguró que el Gobierno logró "romper la inercia del 2%" mensual. "Esta semana hemos tenido muy buenos datos con el IPC, hemos roto el 2%. Recordemos que en diciembre de 2023 habíamos arrancado con el 25% mensual", sostuvo.

Durante su cuarta conferencia de prensa en Casa Rosada, calificó al plan de estabilización como "claramente muy exitoso".

"Romper la inercia del 2% es un desafío. Con el dato de 1,9% lo hemos logrado, así que creo que es algo para volver a enfatizar", dijo.

Habló de la inflación núcleo y remarcó que ese indicador, que excluye los precios regulados y otros componentes estacionales, se ubicó en 1,6%.

"Si miramos el IPC núcleo, que deja afuera los servicios regulados y algunas cuestiones más, está en 1,6%, lo cual también es muy importante destacarlo", valoró.

En desarrollo....

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