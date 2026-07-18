Ravier es Adorni sin departamentos: "Siendo un país bananero no recuperaremos Malvinas..."

"Argentina qué produce? Dulce de leche... Si no importáramos solo comeríamos dulce de leche..." dijo hace unos días el presidente Javier Milei. Luego llegó el tema de la bandera "Las Malvinas son Argentinas", que desplegaron hinchas y jugadores en Atlanta, apenas concluida la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026. En ese caso Milei, que se ha reconocido publicamente como decidido admirador de Margaret Thatcher, hizo equilibrio destacando que había que priorizar la vía diplomática, pero antes su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había agrietado la polémica señalando que con las autoridades americanas y las de FIFA que "no hubiera banderas de Malvinas, ni el mapita... Ni mensajes de odio".

Lo cierto es que el tema de esa bandera puso al Gobierno libertaria en una encrucijada, mucho más cuando desde el propio gobierno de Donald Trump, al que Milei adhiere sin siquiera preguntar tema, a través del vocero Andrew Giuliani, no solo no criticó a los jugadores argentinos por esa bandera, "porque aquí respetamos la Primera Enmienda y hay libertad de expresión...". Y este viernes casi a medianoche, el flamante vocero presidencial Adrián Ravier agregó leña a esa hoguera, con un mensaje que posteó en su cuenta de X, en el que intentó quedar bien con Milei, con la Selección, con Londres... Y lo inició diciendo "siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”...

No hace falta ser un especialista en comunicación para saber que usar la expresión "bananero" traería polémica, y ese término no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, con primero centenares y luego miles de respuestas, en su mayoría lapidarias. Lo llamativo es que al margen de viejos roces con Milei, se creía que la tarea de Ravier, luego de lo que fue el traumático escándalo Adorni para el Gobierno, era "enfriar" la comunicación oficial, devolverla a carriles normales, con el menor margen polémica posible. Y en el escaso tiempo que lleva en su función, ya ha generado ásperas discusiones en redes:

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El posteo señalaba textualmente: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave".

Luego el vocero libertario, que llegó al cargo por el escándalo de las denuncias por enriquecimiento ilícito que envuelven al defnestrado Manuel Adorni, destacó que "en los últimos días, un reconocido columnista de The Guardian sostuvo que incluso desde el Reino Unido hay quienes reconocen que las Islas Malvinas “no pueden seguir siendo británicas para siempre” y que tarde o temprano habrá que retomar las negociaciones. (The Guardian⁠)".

Y allí recordó que "durante el Mundial, la reivindicación argentina volvió a tener una enorme visibilidad internacional tras la victoria frente a Inglaterra y la bandera desplegada por nuestros héroes de la Selección con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Además, hace pocas semanas, la OEA volvió a exhortar al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. La fortaleza de un reclamo internacional depende también de la fortaleza del país que lo sostiene".

Es decir, Ravier intentaba destacar la importancia de las negociaciones con el Reino Unido, agregó "héroes" en alusión a los jugadores argentinos, pero aquel término inicial "siendo un país bananero..." ya coleccionaba respuestas durísimas en redes. Eran más de 2 mil, dejamos solo algunas muestra del cariz del asunto:

HB