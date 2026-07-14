Una familia necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre en junio, según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes en junio necesitó $1.531.473 para no ser pobre y $689.853 para no caer en la indigencia, de acuerdo con los datos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

El incremento mensual de la CBT fue del 2,2% y el de la CBA fue del 1,3% mientras que la inflación marcó 1,9%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y de 35,7%, respectivamente, ubicándose por encima de la inflación (33,5%).

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

Después de cinco trimestres, aumentó la pobreza en CABA y alcanzó a 651.000 personas

La inflación de junio fue del 1,9%

La inflación en el sexto mes del 2026 se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del número más bajo desde agosto de 2025. El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 16,8%.

La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 puntos en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y "reflejando la fortaleza del proceso de desinflación", destacó el Palacio de Hacienda.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que la inflación núcleo es la más baja desde julio del año pasado.

Según el INDEC, los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

La inflación de junio fue de 1,9% según el INDEC, la más baja en 10 meses

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales.

En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

La reacción oficial a los datos del INDEC

El ministro de Economía aprovecho su cuenta en la red social X para destacar los datos que arrojó el INDEC. "LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%", dijo Luis Caputo.

Por otra parte, realizó una mención especial a que "la inflación núcleo fue de 1,6% mensual", mientras que la "variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado"

“Ningún presidente puede sacar a millones de personas de la pobreza en seis meses”

"A nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual", señaló el Jefe de Hacienda, para luego mencionar que "la media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación".

GZ