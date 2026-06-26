Después de cinco trimestres, aumentó la pobreza en CABA y alcanzó a 651.000 personas

En el primer trimestre de 2026, la pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó a 651.000 personas, marcando un aumento de 38.000 en relación con el mismo período del 2025, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). De esta manera se corta la racha de cinco bajas interanuales consecutivas del nivel de pobreza entre trimestres.

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De esta manera, el trabajo reflejó que la pobreza abarcó el 17,2% de los hogares (236.000) y el 21,1% de las personas (651.000), mientras que la indigencia alcanzó al 6,8% de los hogares (93.000) y al 8,9% de las personas (274.000).

En la comparativa interanual se exhibió una suba, ya que en el primer trimestre de 2025 la pobreza alcanzaba el 15,2% de los hogares, lo que confirma este aumento luego de periodos de reducción sostenida en los indicadores sociales de la Ciudad.

Por otra parte, en el informe de IDECBA se detalló que el 39,6% de los hogares en condición de pobreza no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria.

En los segmentos no pobres, se destacó el aumento de la participación del sector medio, que alcanzó el 50,8% de los hogares (698.000), mientras que los sectores acomodados representan el 13,8% (189.000 hogares).

Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema —indigencia— se amplió en la comparación interanual, pasando a representar el 27% de los hogares con carencias de ingresos y el 42% de las personas en esa condición.

Entre los sectores que se ven más impactados por la pobreza están los hogares ubicados en la zona sur (24,9%) y aquellos con niños y niñas menores de 14 años (26,2%), con incidencias crecientes según la cantidad de menores en el hogar. En tanto, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza se ubican en 12,9%, por debajo del promedio general.

Cae la clase media y aumentan los sectores acomodados

El informe destacó que los sectores asociados a la “clase media” continúan siendo el grupo predominante, representando el 50,8% de los hogares y el 47,2% de la población (1.458.000 personas), con una leve retracción interanual.

Los sectores acomodados mostraron un aumento en la comparación interanual, alcanzando el 13,8% de los hogares y el 11,6% de las personas (358.000).

FN