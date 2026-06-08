Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia de cuatro integrantes necesitó $2.450.044,54 en mayo para ser considerada como clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alcanzando un incremento del 2,75% intermensual, por encima de la inflación promedio de 2,1%, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

La inflación de CABA desaceleró a 2,1% en mayo y acumula 14% en los primeros 5 meses de 2026

Por su parte, el mismo grupo familiar, integrado por una pareja compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, necesitó al menos $1.549.224,97 para no ser pobre y $844.145,73 para no caer en la indigencia, según la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente.

Con respecto a febrero, la CBT aumentó 2,39%, mientras que la CBA lo hizo en 2,79%. De esta manera, ambas canastas subieron por encima de la inflación en CABA, que marcó 2,1%.

Los segmentos de hogares en CABA

El IDECBA divide a los hogares según su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios:

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

Inflación de mayo, se espera otro dato cerca del 2%, pero todavía sin perforar ese piso

- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

La inflación en CABA fue de 2,1% en mayo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una señal de desaceleración en mayo. Según datos del instituto de Estadísticas y Censo porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante el quinto mes del año, por debajo del 2,5% de abril y del 3% que había marcado en marzo.

La pobreza: su medición, sus causas y cómo reducirla

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un avance de 14% en los primeros cinco meses de 2026. En la comparación interanual, el índice se ubicó en 33,1%, lo que implicó una aceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

El dato se conoce en la antesala de la publicación del IPC nacional de mayo, que el INDEC difundirá esta semana. Si bien el índice porteño no replica exactamente la dinámica nacional, suele funcionar como una primera señal sobre la evolución de los precios en el área metropolitana y es seguido de cerca por analistas, empresas y el mercado financiero.

GZ