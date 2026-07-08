Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia de cuatro integrantes en junio necesitó $2.493.587 para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Este monto representa un incremento de 1,7% con respecto al mes anterior, ubicándose por debajo de la inflación mensual en el distrito, que fue de 1,8%.

Después de cinco trimestres, aumentó la pobreza en CABA y alcanzó a 651.000 personas

Para no ser pobre, el hogar de cuatro integrantes debió tener ingresos superiores a $1.549.225 según la Canasta Básica Total (CBT), mientras que para no caer en la indigencia debió percibir al menos $858.407 por la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Los incrementos mensuales fueron de 1,8% y 1,7%, respectivamente. En la comparación con junio de 2025, la CBT aumentó 32,2% y la CBA lo hizo en 34,3%.

El IDECBA estratifica los hogares en:

- Situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- Situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Inflación en CABA

Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) registró una suba de 1,8% en el mes, acumuló 16% en el primer semestre y marcó una variación interanual de 32,6%.

En la comparación interanual, el índice también desaceleró: se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo, de acuerdo con el informe oficial.

Según el IDECBA, la inflación de junio respondió fundamentalmente a las subas en las divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 p.p. al alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2%, debido a las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

En cuanto a Salud, aumentó 2,9% principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte promedió un alza de 2,1% como resultado de las subas en los boletos de colectivo urbano, de subte y de tren, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% debido a incrementos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico. En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los productos de limpieza.

"El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Prendas de vestir y calzado que registró una variación negativa de 0,7%", señaló el informe del organismo estadístico.