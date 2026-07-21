La mesa política vuelve a reunirse con la ley de propiedad privada y las PASO sin acuerdo

La mesa política del Gobierno se reunirá en la Casa Rosada después de la postergación del debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem. La discusión se centrará en los proyectos que el oficialismo pretende llevar al Congreso una vez finalizado el receso de invierno.

La Libertad Avanza mantiene la intención de volver al Senado el 6 de agosto, pero todavía no confirmó los votos necesarios. La sesión anterior fue suspendida por la falta de acuerdo con el radicalismo y con legisladores ligados a los gobernadores. Desde la Casa Rosada sostienen que consiguieron nuevos respaldos, mientras los bloques dialoguistas esperan conocer la versión definitiva del proyecto.

Propiedad privada y Ley Hojarasca, bajo revisión

La autorización para vender grandes extensiones de tierra a extranjeros figura entre los puntos cuestionados de la ley de propiedad privada. Los aliados también plantearon objeciones sobre otros cambios incorporados durante las conversaciones previas a la sesión. El oficialismo deberá resolver esas diferencias antes de confirmar una nueva convocatoria.

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Sturzenegger no logra hacer avanzar el proyecto de la Ley Hojarasca

En la misma jornada, La Libertad Avanza pretende tratar la denominada Ley Hojarasca. La iniciativa promovida por Federico Sturzenegger propone derogar o modificar alrededor de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, redundantes o contrarias a principios constitucionales. Los apoyos para incluir ambos proyectos en el temario aún no están asegurados.

Funcionarios de la Casa Rosada responsabilizaron a Bullrich por no haber cerrado los acuerdos necesarios en la Cámara alta. Esa evaluación modificó el recorrido previsto para Inocencia Fiscal, que comenzará su tratamiento en Diputados. Martín Menem quedará al frente de los contactos con los bloques antes de que el proyecto llegue a las comisiones.

Economía prepara el envío de Inocencia Fiscal

El Ministerio de Economía presentará durante la semana las modificaciones a la Ley 27.799. La propuesta elimina los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio fijados para acceder al régimen simplificado. El cambio permitiría incorporar a grandes contribuyentes.

El Gobierno relanza la mesa política con Santilli al frente y dos proyectos clave: reforma política y zonas frías

Javier Milei sostiene que la reforma facilitará el ingreso al sistema de los llamados “dólares del colchón”. Durante la reunión, Caputo informará en qué estado se encuentra la iniciativa antes de su envío al Congreso. La Casa Rosada también trabaja en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo texto todavía no fue finalizado.

La suspensión de las PASO sigue sin los votos garantizados

El Gobierno concentra las conversaciones en suspender las PASO de 2027, después de no reunir apoyos suficientes para avanzar con su eliminación definitiva. Gobernadores, dirigentes de la UCR y referentes del PRO quieren conocer qué estrategia adoptará La Libertad Avanza en sus provincias. Varios temen respaldar la reforma y enfrentar luego listas impulsadas por la conducción libertaria en sus distritos.

La negociación por la eliminación de las PASO a cargo de Santilli no logra avances significativos

Cerca de Karina Milei transmitieron que el partido podría evitar competir contra algunos mandatarios que alcancen acuerdos con la Nación. La señal no fue formalizada y cada caso será discutido por separado. Fuentes oficialistas calculan que la suspensión tiene posibilidades de avanzar si antes se alcanza un entendimiento político más amplio.

Santilli y Lule Menem continuarán las conversaciones con los gobernadores. El jefe de Gabinete recibirá junto con Karina Milei y Caputo al mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien firmarán un convenio para el traspaso de obras viales. La relación entre Pullaro y el Ejecutivo estuvo marcada por diferencias durante los últimos meses.

Las alianzas de 2027 se discutirán provincia por provincia

La Libertad Avanza comenzará a tomar las primeras decisiones sobre las listas y los acuerdos para las próximas elecciones. Dentro del oficialismo mencionan posibles entendimientos en al menos ocho provincias y consideran probable repetir las alianzas de Mendoza, Chaco, San Luis y Entre Ríos. La conducción partidaria evita confirmar una cifra cerrada.

El Congreso entra en receso y se demora el tratamiento de la reforma electoral, zonas frías y otros proyectos del Gobierno

Los contactos se realizarán por separado en cada distrito. El respaldo que los legisladores provinciales brinden a las reformas del Gobierno influirá en esas conversaciones electorales. Esa condición ya fue transmitida por dirigentes libertarios a sus interlocutores.