Luis Caputo cruzó otra vez al periodista británico que criticó a la Selección: "Mocoso malcriado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó fuerte en redes sociales al periodista británico Piers Morgan, quien criticó la actitud de los jugadores argantinos tras la derrota ante España y la calificó como un “comportamiento repugnante”. “Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado”. le devolvió Caputo.

Después del partido de semifinales contra Inglaterra, Morgan había sido destinatario de críticas de funcionarios del gobierno argentino cuando tildó de “idiotas sin clase” a los miembros de la Scaloneta.

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En aquel momento, las declaraciones picantes de Piers Morgan tuvieron una respuesta de Caputo, quien le contestó: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

“Solo un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder”, sostuvo Morgan en una publicación en su cuenta de X. La ilustró con una foto de algunos jugadores en una pelea contra sus pares españoles, que el DT argentino Lionel Scaloni logró frenar.

El ministro de Econimía respondió: “Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días, solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido"

Y cerró: "Al menos muestra algo de dignidad y deja de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase”.

Luis "Toto" Caputo cruzó a un periodista inglés tras la polémica por la bandera de Malvinas

Piers Morgan, un provocador

Morgan es un periodista con perfil polémico con un paso por los diarios británicos News of the World y Daily Mirror, del que fue despedido por publicar fotos falsas de soldados ingleses torturando prisioneros iraquíes.

El periodista mantiene un vínculo estrecho con Cristiano Ronaldo y además manifestó repetidas veces su preferencia por Diego Maradona sobre Lionel Messi.

En el partido de la semifinal, Morgan cuestionó duramente a la Selección argentina, al calificarla de “equipo sucio”.

LT