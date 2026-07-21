El gobernador de Corrientes destrabó fondos en Buenos Aires para obras clave y avanza con los puentes internacionales

La gira institucional del gobernador Juan Pablo Valdés por la Capital Federal sumó un capítulo de definiciones concretas para el esquema de infraestructura pública de la provincia. El mandatario mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la que logró destrabar el aval financiero del Gobierno nacional para una batería de proyectos estratégicos y obras viales de envergadura.

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Si bien no trascendieron fotos institucionales, del encuentro también habría participado el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien tenía previsto reunirse y había sido anunciado por el propio gobernador antes de su visita a Balcarce 50.

A través de sus canales oficiales, el propio Valdés confirmó el éxito de las gestiones multilaterales ante la administración central: "El aval del Gobierno Nacional es fundamental para las obras de los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, claves en el desarrollo de la provincia", fundamentó el jefe del Ejecutivo correntino tras el encuentro.

El respaldo otorgado por la Jefatura de Gabinete y la cartera de Hacienda permitirá habilitar las garantías soberanas que exigen los organismos multilaterales de crédito.

De esta forma, el proyecto del puente internacional que unirá a la localidad de Alvear con la brasileña Itaquí, junto con el viaducto fronterizo entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay), alcanzaron el estatus de aprobación técnica para avanzar en sus fases ejecutivas.

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Financiamiento internacional para puertos, rutas y energía

El paquete de acuerdos suscripto entre el Gobierno provincial y Diego Santilli contempla el desembolso de partidas provenientes de diversas bancas de fomento internacional para dinamizar el interior correntino:

Puerto de Lavalle: se destrabaron los mecanismos de desembolso a través del Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ) para reactivar la infraestructura portuaria sobre el río Paraná.

Ruta de Bella Vista: se garantizó la llegada de recursos administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), proyectándose el inicio de partidas para el mes de octubre.

Aeropuerto de Paso de los Libres: la modernización del predio aerocomercial fronterizo contará con el sostén crediticio de la Corporación Andina de Fomento ( CAF ).

Infraestructura energética: se logró la asignación de fondos provenientes de la Agencia de Desarrollo Francesa para financiar la construcción de la línea de alta tensión estratégica que interconectará a las localidades de Saladas y Santa Rosa.

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Con este paquete de anuncios, Juan Pablo Valdés retorna a la provincia con compromisos formales para el inicio y continuidad de obras que resultan centrales para el entramado productivo y la conectividad regional del Litoral.