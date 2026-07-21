India habilitó la importación de yerba mate correntina y redujo aranceles

La oferta agroindustrial de Corrientes logró un hito de alcance global para la colocación de sus economías regionales. El gobierno de la India habilitó formalmente el ingreso y comercialización de la yerba mate, una medida calificada como un "hecho histórico" por las autoridades provinciales.

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El acuerdo no solo simplifica los esquemas de registro aduanero en el país asiático, sino que contempla una reducción de los aranceles de importación, que pasaron de un abrumador 130 % a una alícuota del 30 %.

La resolución es el resultado de una estrategia de inserción comercial iniciada durante la misión oficial que el Gobierno de Corrientes encabezó el año pasado en territorio indio. Hasta el momento, el producto ingresaba bajo rótulos restrictivos que exigían autorizaciones complejas ante los entes de control de alimentos.

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, remarcó la importancia de las gestiones técnicas coordinadas con la embajada de India en la Argentina: "La yerba mate llegaba como un producto exótico que no tenía las habilitaciones para comercializarse si no se hacían una serie de requisitos que demandaban mucho tiempo. Felizmente se trabajó con mucho esfuerzo para que las autoridades indias abrieran el mercado no como un té o un producto raro, sino como lo que es: un alimento que acompaña el consumo y no afecta la salud".

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Nuevos desafíos para el sector productivo e industrial

La consolidación del canal exportador abre una ventana de comercialización para un mercado de más de 1.400 millones de personas. Sin embargo, desde la cartera industrial precisaron que el desafío inmediato se traslada ahora al sector privado para adaptar las presentaciones del producto a los hábitos de consumo locales.

"Ahora depende de nuestros industriales trabajar para poder llegar de la forma más amena al consumo indio. Esta nueva apertura va a generar que las empresas y los productores yerbateros sigan siendo más eficientes, aportando tecnología, mejores yerbales y, por supuesto, generando mejor empleo y de mayor calidad", concluyó Mariel Gabur.

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Con esta medida, la cadena de valor de la yerba mate en Corrientes suma un destino estratégico que promete dinamizar la producción en los establecimientos del interior provincial.