Feria del Libro: récord de público y más de $170 millones en ventas

Con la participación de más de 140.000 visitantes a lo largo de doce jornadas consecutivas, la 16ª Feria Provincial del Libro concluyó una edición histórica en el predio del Edificio Tecnológico de La Unidad. El evento, organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, generó un movimiento económico directo superior a los $170 millones solo en concepto de comercialización de ejemplares.

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El balance definitivo ratificó el posicionamiento de la propuesta cultural como el polo de convocatoria más masivo del Nordeste argentino (NEA). Durante la edición celebrada bajo el lema "Historias para alentar", más de 30 librerías y sellos editoriales de la provincia vendieron un volumen total que superó los 10.500 libros.

A este desempeño comercial del sector privado se sumaron los ingresos del paseo de artesanos y emprendedores locales, que registraron transacciones por más de $40 millones, consolidando el impacto multiplicador del evento en el consumo urbano.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, puso en valor los indicadores finales y defendió la inversión pública en el circuito editorial.

"Estamos muy felices porque esta edición superó todas nuestras expectativas. La respuesta del público fue extraordinaria y demuestra que la cultura convoca, genera encuentro y también impulsa el desarrollo económico. Cada libro vendido refleja el enorme valor que tiene invertir en políticas culturales", fundamentó la funcionaria.

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Figuras nacionales, autores locales y la pasión por la Selección

La grilla de la feria contuvo más de 200 actividades académicas y recreativas distribuidas en las salas del revalorizado espacio institucional. Entre las personalidades del ámbito de la literatura que dijeron presente en esta edición se destacaron escritoras y pensadores como Selva Almada, Federico Andahazi, José Gabriel Ceballos, Ana María Shua, Ángeles Mastretta, Silvia e Inés Hopenhayn y Patricia Kolesnicov, acompañados por referentes de la moda y las tendencias como Sofía Calvo y Ricky Sarkany.

Las actividades incluyeron además espacios permanentes impulsados por el Ministerio de Educación provincial, homenajes a referentes del chamamé y de la cultura guaraní, ciclos audiovisuales a través del programa Cine Naé y puestas teatrales.

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En sintonía con el clima deportivo que atravesó el país, la organización montó el espacio "Scaloneta Literaria" y dispuso de un espacio de Fan Fest con pantalla gigante para seguir las instancias decisivas de la Selección argentina, combinando la oferta editorial con el entretenimiento familiar masivo en las adyacencias del predio.