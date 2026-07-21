Atroz crimen en Corrientes: hallaron a un anciano estrangulado, quemado y apuñalado en su vivienda

Un macabro homicidio conmociona a los vecinos del barrio Doctor Montaña de la ciudad de Corrientes. Un hombre de 75 años fue hallado asesinado con signos de extrema violencia en el interior de una casilla precaria ubicada en un asentamiento de la zona sur de la capital provincial.

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Por el crimen, la Policía de Corrientes ejecutó una serie de allanamientos que permitieron la detención de dos sospechosos.

El hecho se registró durante la noche del sábado, aunque sus detalles trascendieron en las últimas horas. La alerta ingresó a la central de emergencias 911 a partir del aviso de residentes de la zona. Al irrumpir en la vivienda, los efectivos se encontraron con la escena del crimen: la víctima, identificada formalmente como Justo Pastor Galloso, yacía sin vida sobre el suelo del inmueble.

El examen médico preliminar arrojó que el cuerpo de Galloso presentaba una herida contuso-cortante en la región occipital derecha de la cabeza, múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo y un cable de pava eléctrica enrollado alrededor del cuello, elemento utilizado por los agresores para consumar el estrangulamiento.

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Análisis de cámaras y dos detenidos

Tras la preservación de la escena por parte de los peritos del Gabinete de Criminalística, el personal de investigaciones inició el relevamiento de testimonios y el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector.

A partir del material de video, lograron identificar y detener en primera instancia a un hombre de 40 años, señalado por las cámaras como la última persona que ingresó a la casilla de la víctima antes de su deceso. Horas más tarde, la fuerza provincial concretó la aprehensión de un segundo sospechoso, quien también quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno tras determinarse su vinculación operativa con el caso.

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Durante las diligencias en los domicilios de los sospechosos, los agentes secuestraron un arma blanca con manchas hemáticas y otros elementos de interés para la causa.

La Policía prosigue con las actuaciones para determinar el móvil del ataque y esclarecer si el crimen se dio en el marco de un asalto o un ajuste personal.