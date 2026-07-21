Carolina Losada sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla"

La senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) estimó este martes que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada podría quedar aprobado por la Cámara alta “en la primera semana de agosto”.

“Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla, igual que el proyecto de ley sobre falsas denuncias, probablemente la aprobemos en la en la primera semana de agosto”, señaló.

El gobernador de Corrientes se reúne con Luis Caputo: la agenda clave con reclamos de fondos y obras

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En declaraciones al periodismo difundidas por NA al visitar la 138va edición de la Exposición Rural de Palermo, reiteró su oposición a eliminar las primarias abiertas, simultáneas obligatorias (PASO), aunque dijo que podría votar a favor de suspenderlas en 2027.

“Con la eliminación nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”, subrayó.

Rodríguez Larreta sobre la gestión de Milei: "La gente no llega a fin de mes"

PASO

Losada explicó que aceptaría votar un proyecto “que mejore” las PASO actuales, pero aclaró que, antes de tomar cualquier decisión, debería escuchar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra.

“Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado, ese y muchos otros proyectos que venimos presentando”, aseveró.