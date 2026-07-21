Femicidio en José C. Paz: así se entregó en Chaco el hombre que confesó el crimen

Un hombre de 35 años viajó desde la provincia de Buenos Aires hasta Charata, Chaco, dejó a su hijo con un familiar y luego se presentó voluntariamente ante la Policía para confesar un homicidio ocurrido a casi mil kilómetros de distancia.

El acusado fue identificado como Daniel Ignacio González, quien quedó detenido después de manifestar ante los agentes de la Comisaría Primera que había asesinado a Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, una joven de 22 años buscada desde el 12 de julio en José C. Paz.

La declaración permitió conectar su presentación con una investigación por averiguación de paradero. Horas más tarde, la Policía bonaerense encontró el cuerpo de la víctima dentro del pozo séptico de una casa ubicada en el barrio Sol y Verde.

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Viajó con su hijo y se entregó en Charata

Según la reconstrucción policial, González abandonó Buenos Aires acompañado por su hijo menor y se dirigió hasta Charata, donde residía la abuela del niño.

Después de dejarlo bajo el cuidado de su madre, el hombre llegó de manera espontánea a la dependencia policial chaqueña y afirmó que había cometido el crimen.

Los agentes dieron intervención a la División Investigaciones y establecieron contacto con las autoridades bonaerenses. Tras confirmar que existía una búsqueda activa por la desaparición de Karina, la Fiscalía ordenó que González quedara detenido.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 25 del Departamento Judicial San Martín inició los trámites para trasladarlo desde Chaco hasta la provincia de Buenos Aires.

Las cámaras registraron a Karina junto al acusado

Karina había sido vista por última vez durante la mañana del 12 de julio. Se retiró sin llevarse su teléfono, la tarjeta SUBE ni ropa y dejó a su hijo de siete años en la vivienda que compartía con su pareja.

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El avance decisivo en la búsqueda surgió del análisis de las cámaras de seguridad de José C. Paz. Las imágenes mostraron a la joven caminando junto a un hombre y una bicicleta por las inmediaciones de las calles Finlandia, Austria y Dinamarca.

En un primer momento, sus familiares no lograron identificar al acompañante. Sin embargo, después de que los videos comenzaran a difundirse, allegados de González lo reconocieron y se comunicaron con la Policía.

De acuerdo con la investigación, sus propios familiares lo llamaron para exigirle explicaciones y el hombre habría admitido que mató a Karina y ocultó el cuerpo en su casa.

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El cuerpo estaba oculto en un pozo séptico

Con esa información, policías, peritos y bomberos allanaron una vivienda situada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Dentro del inmueble encontraron el cuerpo de Karina Cáceres Domínguez oculto en un pozo séptico. También secuestraron prendas que pertenecerían a la víctima, ropa similar a la utilizada por González en las grabaciones y una bicicleta cortada en varias partes.

Los investigadores intentan establecer qué vínculo existía entre ambos y en qué circunstancias la joven llegó hasta la propiedad. La autopsia deberá determinar la causa y el momento de la muerte, además de establecer si Karina sufrió otras lesiones antes de que su cuerpo fuera arrojado al pozo.

La causa, iniciada originalmente como una averiguación de paradero, pasó a investigarse como un presunto femicidio. La acusación definitiva dependerá de los resultados forenses y del resto de las pruebas reunidas. González permanecerá detenido en Chaco hasta que se concrete su traslado a Buenos Aires, donde deberá comparecer ante la Justicia por el crimen.