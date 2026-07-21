Misiones: la mujer acusada de matar a su hijo está en condiciones de ser indagada

La mujer que está acusada de asesinar a su hijo en la provincia de Misiones ya está en condiciones de ser indagada luego de que la última pericia psiquiátrica confirme que “comprende la criminalidad de sus actos”.

El crimen de Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, ocurrió el 13 de julio cuando fue encontrado muerto dentro de su vivienda en la localidad misionera de Puerto Santa Ana. Tras el hallazgo del cuerpo del menor, la mujer tuvo que ser internada debido a que presentaba lesiones de gravedad, lo que encendió las alarmas de que intentó suicidarse, según publica NA.

Atroz crimen en Corrientes: hallaron a un anciano estrangulado, quemado y apuñalado en su vivienda

Homicidio de un niño en Misiones

Con el correr de los días la mujer evolucionó, por lo que quedó detenida. Al tiempo se intentó concretar la declaración indagatoria, pero la misma se suspendió debido a su estado emocional.

Ahora, tras un nuevo análisis por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, se confirmó que “comprende la criminalidad del acto cometido por el que se la acusa y posee las condiciones psicofísicas para llevar a cabo sus acciones”.

Desde el medio Primera Edición destacaron que, frente a este resultado, el juez interviniente Miguel Mattos podrá indagar a la acusada, de 30 años.

Murió un hombre baleado dentro de un campo y detuvieron al propietario

Cuál fue el resultado de la autopsia

A la espera de la audiencia, se dio a conocer la autopsia de Ilan, en la cual se determinó que sufrió una estocada en el cuello que le provocó un shock hipovolémico. Además, presentaba más lesiones de arma blanca y golpes en distintas partes del cuerpo.