Sueldos de julio en Chaco: cuándo cobran jubilados, pensionados y trabajadores activos

El Gobierno del Chaco confirmó el cronograma de pago de los salarios de julio para los trabajadores de la Administración Pública provincial.

La acreditación comenzará el jueves 30 de julio con los haberes destinados a jubilados y pensionados. Al día siguiente, el viernes 31, cobrarán los empleados públicos activos.

Cuándo estarán disponibles los haberes

Los montos serán depositados en las cuentas correspondientes del Nuevo Banco del Chaco y podrán retirarse mediante los cajeros automáticos o utilizarse a través de los medios de pago habituales.

Femicidio en José C. Paz: así se entregó en Chaco el hombre que confesó el crimen

El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

Jueves 30 de julio: jubilados y pensionados provinciales.

Viernes 31 de julio: trabajadores estatales activos.

Cómo consultar la acreditación

Los agentes públicos podrán verificar el depósito mediante los canales digitales habilitados por el Nuevo Banco del Chaco. También podrán realizar consultas y operaciones de manera presencial en las sucursales de la entidad, de acuerdo con los horarios de atención vigentes.

Capitanich: “Nunca hubo un gobierno tan cipayo como el de Milei y sus adláteres, entre los cuales está Zdero”

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el cronograma busca brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y ordenar el movimiento de fondos durante las últimas jornadas del mes.