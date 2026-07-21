Capitanich: “Nunca hubo un gobierno tan cipayo como el de Milei y sus adláteres, entre los cuales está Zdero”

El senador nacional y exgobernador del Chaco Jorge Capitanich lanzó duras críticas contra Javier Milei y Leandro Zdero al referirse al proyecto oficial que modifica las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Durante una entrevista con Perfil, consideró que la iniciativa responde a una estrategia geopolítica vinculada con el acceso a minerales, energía, agua y grandes extensiones territoriales. También acusó al gobernador chaqueño de acompañar las políticas nacionales sin defender los intereses provinciales.

“Nunca hubo un gobierno tan cipayo y tan vendepatria como el de Milei y sus adláteres y colaboradores, entre los cuales está el gobernador de la provincia”, afirmó Capitanich.

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“No puede haber un alineamiento automático”

- ¿Por qué rechaza el proyecto que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros?

- La Ley 26.737 está vigente desde 2011 y establece cuatro limitaciones clave. Primero, que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de la superficie total de la República Argentina. Segundo, que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese porcentaje. Tercero, que en la zona núcleo no se pueden comercializar más de mil hectáreas. Y cuarto, que deben resguardarse las áreas estratégicas, como las zonas de frontera.

Capitanich sostuvo que las restricciones buscan evitar que territorios sensibles queden bajo el control de grupos vinculados con actividades ilícitas o con intereses de potencias extranjeras. “El resguardo de las zonas de frontera es un tema clave. Pueden existir grupos de contrabandistas o narcotraficantes que se pongan de acuerdo de uno u otro lado para realizar operaciones ilegales”, planteó.

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- ¿Considera que la reforma responde a intereses de Estados Unidos?

—Esto se inscribe en los acuerdos que ha suscripto la República Argentina y forma parte de la estrategia de defensa y seguridad de Estados Unidos. Tiene una trascendencia geopolítica porque Argentina cuenta con bajas temperaturas, grandes extensiones de suelo, minerales estratégicos, energía abundante y cadenas de suministro confiables.

El senador aclaró que no rechaza los acuerdos internacionales, pero cuestionó la falta de autonomía en las decisiones del Gobierno nacional. “No descarto ninguna alianza estratégica con Estados Unidos, Israel, China o cualquier país del mundo. Lo que no podemos hacer es un alineamiento automático”, expresó.

Críticas a la gestión de Zdero

Capitanich también realizó una evaluación negativa de los primeros años del gobierno provincial. Aseguró que el modelo económico aplicado en Chaco provocó cierre de empresas, pérdida de puestos laborales y un fuerte incremento de los servicios. “Tenemos más de mil pequeñas empresas quebradas, cerca de 8.000 empleos privados formales menos y alrededor de 30.000 empleos directos e indirectos afectados”, señaló.

También cuestionó el funcionamiento de la salud pública, el deterioro del salario docente, la crisis del transporte y el crecimiento de la deuda provincial. “Prometieron insumos, medicamentos y recursos humanos, pero eso no se corroboró. Hay menos vacunación, no existe el Plan Remediar y tampoco hay provisión suficiente para satisfacer las demandas sociales”, afirmó.

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Según Capitanich, la caída de la cobertura de las obras sociales aumentó la presión sobre los hospitales públicos, mientras los trabajadores docentes perdieron alrededor de un 34% de su salario real.

“Mi evaluación no es positiva; por el contrario, es negativa. Se advierte en el deterioro del salario público y también en la actividad privada”, sostuvo.

El caso Axel González y las sospechas sobre la Policía

Consultado por la desaparición de Axel González, Capitanich reclamó una investigación independiente y mencionó una presunta disputa interna entre las autoridades de Seguridad y la conducción policial.

“Hay una disputa palaciega clara entre el ministro de Seguridad y el jefe de Policía. Además, existen sospechas generalizadas sobre la connivencia de personas vinculadas con la fuerza”, manifestó durante la entrevista también realizada por Radio Libertad.

Para el senador, la gravedad del caso exige la creación de una comisión que no dependa de los sectores involucrados. “Debe constituirse una comisión investigadora absolutamente independiente, objetiva y que evite el posicionamiento relativo de los propios involucrados”, respondió.

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Su lugar en el peronismo hacia 2027

¿Puede el peronismo chaqueño ser competitivo sin su nombre en la boleta?

- Sí. El peronismo tiene que volver a las raíces más profundas de su pensamiento colectivo. Las elecciones no se ganan por un candidato o candidata, sino por la interpretación fidedigna del electorado al que uno representa.

Capitanich evitó confirmar una eventual candidatura y aseguró que su objetivo es colaborar en la elaboración de un programa para la provincia. “No tengo especulación. Aliento a quienes tienen voluntad de ser candidatos a que participen. Pero no basta con decir ‘yo quiero ser’. Se necesita organización, recursos, equipos y un plan de gobierno”, afirmó.

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El exgobernador planteó que la definición electoral debe seguir tres etapas: representar al electorado, elaborar un programa de gestión y, finalmente, elegir a la persona que encabezará la propuesta. “Administrar una provincia es complejo. No es para cualquiera la bota de potro, como dice el gaucho”, concluyó.