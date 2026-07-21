Arturo Pérez-Reverte contra la selección argentina: "Zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder"

El escritor español Arturo Pérez-Reverte cuestionó con dureza a la selección argentina por los incidentes tras la derrota 1 a 0 ante España al asegurar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo un "zafio comportamiento" y "sucias maneras".

"No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso", escribió el periodista en su cuenta de "X".

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Pérez-Reverte contra la selección argentina

"Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", agregó en una publicación de esa red social.

El posteo despertó la reacción de cientos de usuarios de "X". Uno de ellos expresó: "Qué lástima Arturo que usted también se sume al coro anti argentino".

A lo que el escritor respondió: "Querido amigo, yo no me sumo a coros. Yo cazo solo. Un abrazo".

Otro tuitero manifestó: "Increíble. "Et tu Brutus?" Hasta donde ha llegado la campaña anti, que tristeza".

Pérez-Reverte en este caso contestó: "Disculpe, estimado amigo. Quien está triste soy yo. Muchas veces manifesté mi cariño y respeto por Argentina, y tengo edad y experiencia suficiente para que no me influyan las campañas pro ni las campañas anti. Vi el partido completo, incluidos los momentos siguientes".

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Incidentes al final del partido

Según revelaron imágenes difundidas por el diario El País de Madrid, durante los festejos por el título Nahuel Molina agredió a Rodri. En ese momento intervino Leandro Paredes, quien tomó del cuello a Eric García y lo arrojó al suelo para después encarar a Gavi. Miembros del cuerpo técnico y jugadores quisieron contener esos desbordes. Ahora la FIFA será la encargada de analizar las sanciones.

JMP