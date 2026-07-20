Tragedia en Corrientes: un hombre de 56 años murió apuñalado tras una pelea en la vía pública

Un hombre de 56 años murió apuñalado durante la noche del domingo tras protagonizar una acalorada discusión callejera en la ciudad correntina de Goya, que derivó en un enfrentamiento armado. Por el hecho, la Policía aprehendió al sospechoso del ataque, quien tuvo que se atendido debido a lesiones de carácter leve.

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De acuerdo con el informe oficial de la fuerza de seguridad, la alerta ingresó a la central de emergencias alrededor de las 21:30. El episodio violento se desencadenó en las inmediaciones del cruce de la calle 1º de Mayo y la avenida José María Soto, un sector residencial donde se generó un altercado del que habrían participado al menos tres personas por causas que aún son materia de peritajes.

En medio del tumulto, la víctima de 56 años sufrió un puntazo certero propinado con un arma blanca, el cual le ocasionó lesiones irreversibles en órganos vitales. Pese al despliegue de las unidades de emergencia, el hombre falleció de manera instantánea sobre la vía pública antes de poder recibir maniobras de reanimación médica.

Detención del sospechoso e investigación judicial

En paralelo al trabajo de los médicos en la escena del crimen, efectivos de la Policía de Corrientes montaron un cerrojo en la zona que permitió la rápida localización y aprehensión del presunto homicida, un hombre de 40 años.

El imputado también presentaba heridas cortantes derivadas de la confrontación física, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital regional de la localidad.

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Tras ser evaluado por el cuerpo médico de guardia, se determinó que las lesiones no revestían gravedad, por lo que quedó formalmente alojado en la Comisaría de Distrito Sexta de Goya bajo la condición de aprehendido a disposición de la Justicia.

En la causa tomó intervención de oficio la Unidad Fiscal de Investigación de turno de la segunda circunscripción judicial, que ordenó el trabajo de los peritos del Gabinete de Criminalística para el secuestro de prendas, la búsqueda del arma blanca utilizada en la agresión y el posterior traslado del cuerpo del fallecido a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.