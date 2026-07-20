Otro escándalo en Salud Pública de Chaco: investigan a una médica que habría usado una matrícula ajena

Una nueva investigación judicial volvió a dejar en evidencia deficiencias en la revisión los controles de contratación y habilitación profesional dentro de la salud pública del Chaco, tras el conocido caso de la médica trucha Lidia Mabel Ojead, actualmente detenida. La Justicia intenta determinar ahora si una mujer realizó guardias y firmó derivaciones médicas en el Hospital Isaac Waisman de General Pinedo sin contar con una matrícula válida para ejercer.

La posible irregularidad fue advertida por Cristian Eduardo Zalazar, médico y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, después de recibir a una paciente derivada desde General Pinedo.

La hoja estaba firmada por una profesional identificada con el apellido Fernández y llevaba consignada la matrícula N.º 35358. Las dudas sobre la documentación llevaron al médico a consultar a la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud.

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La matrícula pertenecía a otra médica

La verificación realizada a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino determinó que el número utilizado correspondía a una médica registrada en Córdoba y que, además, figuraba inactivo por baja definitiva.

La profesional a cuyo nombre se encontraba la matrícula no sería la persona que trabajaba en el hospital chaqueño y no aparece señalada como responsable de las derivaciones cuestionadas.

Zalazar acompañó su denuncia con copias de documentos fechados el 9 y el 15 de julio, junto con la respuesta oficial de Fiscalización Sanitaria. La investigación deberá establecer quién firmó esas constancias, bajo qué condiciones ingresó al hospital y qué controles administrativos se realizaron antes de autorizarle la atención de pacientes.

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La causa pasó a la Fiscalía de Charata

La denuncia fue presentada inicialmente ante la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3 de Sáenz Peña. Sin embargo, el fiscal se declaró incompetente debido a que los hechos habrían ocurrido en General Pinedo.

Por esa razón, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía N.º 2 de Charata, que deberá definir las medidas de prueba y la eventual responsabilidad penal de las personas involucradas.

Hasta el momento no se informó cuántas guardias habría realizado la mujer ni cuántos pacientes fueron atendidos durante ese período. Tampoco se precisó qué autoridad autorizó su incorporación al establecimiento.

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Salud la apartó y abrió un sumario

El Ministerio de Salud confirmó que la trabajadora tenía en trámite la revalidación de un título obtenido en el extranjero. Sin embargo, esa gestión pendiente no equivale a una habilitación definitiva para ejercer ni explica la utilización de una matrícula correspondiente a otra persona.

La cartera sanitaria ordenó que fuera apartada preventivamente de sus funciones, inició una investigación administrativa y dispuso sumarios para determinar posibles responsabilidades dentro del hospital.

El Gobierno presentó el hallazgo como resultado de las auditorías implementadas en el sistema sanitario. No obstante, la intervención comenzó después de que el jefe de Pediatría de Sáenz Peña detectara las inconsistencias y solicitara formalmente la comprobación de la matrícula.

El expediente se conoció en paralelo con otra denuncia por presuntas irregularidades en el sistema de turnos digitales del Hospital 4 de Junio. En ese caso, la responsable del Servicio de Estadísticas informó sobre una posible comercialización de reservas y solicitudes reiteradas efectuadas por las mismas personas. La presentación también quedó bajo investigación de la Justicia.