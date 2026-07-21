La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, liderada por el fiscal Sergio Mola, podría solicitar una nueva indagatoria al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde, a partir de las inconsistencias que se desprenden del análisis del informe patrimonial del exfuncionario.

Según reportó TN, fuentes de la fiscalía aseguraron que hay "números que no cierran". El informe presenta una disparidad entre los ingresos legalmente percibidos y los gastos relevados de más de 19 millones de pesos, así como movimientos de dinero en efectivo sin trazabilidad.

Insaurralde solicita cerrar el caso en su contra por enriquecimiento ilícito usando como argumento un préstamo de Cirio

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Los ingresos declarados por Insaurralde suman 87 millones de pesos, mientras que los egresos relevados superan los 99 millones. Entre los puntos que llaman la atención figuran pagos en efectivo por hoteles y viajes al exterior sin documentación que respalde el origen de los fondos.

El "préstamo" de Cirio a Insaurralde no alcanza a explicar los gastos registrados

Para explicar estas inconsistencias, los abogados del exintendente de Lomas de Zamora se remiten al matrimonio del ex funcionario con Jesica Cirio, : argumentan que ella, con una carrera artística reconocida, le habría prestado 250 mil dólares cuando estaban casados. También argumentan que parte de los gastos registrados corresponden a bienes gananciales. Sin embargo, la fiscalía considera que eso no alcanza para justificar los gastos en efectivo ni las operaciones relevadas. .

En la causa por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero que tiene como foco a Martín Insaurralde se investiga también a Jesica Cirio. El informe también detalla varias operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la compra del terreno donde se levantó la mansión de San Vicente, adquirido en octubre de 2006 por 58.828 dólares a nombre de la entonces esposa de Insaurralde. Luego se vendió a una sociedad llamada DOIO.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde cuando estaban casados.

La pericia analiza además la adquisición de los lotes 242 y 243 en el barrio cerrado Fincas de San Vicente. El valor total fue de 806.000 pesos: se pagaron 350.000 con un cheque y el resto con 24 cheques de 19.000 pesos cada uno. Según los peritos, los primeros 350.000 pesos provinieron de un préstamo de los accionistas, pero la capacidad económica declarada no alcanzaba para cubrir el monto completo de la operación.

Otro apartado se centra en SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde, donde se registran aportes de capital, ventas de bienes y movimientos entre 2010 y 2018, además de egresos para comprar un inmueble, un vehículo y otros bienes, y una distribución de utilidades en 2012.

El caso Insaurralde, del yate en Marbella a los dólares en el vestidor

El expediente se inició en septiembre de 2023, después de la difusión de imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella. En las últimas semanas tomó nuevo impulso con los videos de Cirio en un vestidor con fajos de dólares. La Justicia ya realizó inspecciones oculares en las propiedades de San Vicente y Palermo para compararlas con las imágenes.

La famosa imagen de Martín Insaurralde en el yate en Marbella que dio inicio a la causa.

Hasta el momento, Insaurralde y Cirio tienen prohibida la salida del país y sus bienes permanecen inhibidos. El juez Luis Armella debe resolver si hace lugar al eventual nuevo pedido de indagatoria que prepara la fiscalía.