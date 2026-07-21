Intendente de Ituzaingó explica por qué defiende la candidatura de Kicillof

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, repasó los ejes centrales de la agenda política y social que atraviesa al conurbano bonaerense. A partir del encuentro ecuménico celebrado en Almirante Brown junto a referentes políticos, académicos y pymes, el jefe comunal enfatizó la urgencia de debatir la crisis económica y dotar a los municipios de un reconocimiento jurídico y financiero acorde al esfuerzo que realizan en materia de seguridad ciudadana.

Pablo Descalzo es dirigente político que actualmente se desempeña como intendente del partido de Ituzaingó, ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, cargo que asumió en diciembre de 2023. Antes de llegar a la intendencia por la coalición Unión por la Patria, ejerció diversos cargos clave en el distrito, incluyendo el de secretario de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad. Fue concejal y jefe de Gabinete de la municipalidad desde el año 2017. También presidió el Concejo Deliberante local.

—Muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Me gustaría saber, en primer lugar, ¿cuál es el balance de la reunión de intendentes que se llevó adelante en Almirante Brown?

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—¿Qué tal? ¿Cómo le va? El balance es positivo. Fue un encuentro ecuménico, como bien decía usted. Los objetivos fueron reflexionar sobre la cultura del encuentro. Participaron intendentes, intendentas, rectores y representantes de distintas universidades, referentes políticos e integrantes de distintas cámaras de la provincia de Buenos Aires vinculadas con la pequeña y mediana empresa y con el comercio. Tuvo que ver, fundamentalmente, con empezar a encontrarnos para charlar, debatir, discutir, construir y hablar sobre la situación particular que está atravesando la República Argentina en este momento: la profunda crisis social, económica y política que atraviesa nuestro país. Así que el balance fue positivo; siempre es bueno encontrarse. Reflexionamos sobre la importancia de consensuar, charlar, debatir, discutir y, fundamentalmente, empezar a pensar y rediseñar la República Argentina.

—Pablo, en esta reunión se trató un proyecto de reforma de la ley de seguridad. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia qué capítulos incluye, qué significaría de aprobarse y qué cambiaría.

—Fundamentalmente, lo que estamos haciendo es pedir que el Ministerio reconozca todas las políticas destinadas a mejorar la seguridad y combatir la delincuencia. Todos los municipios, diría la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires hacemos una inversión muy importante en esa materia porque es una demanda que nos plantean cotidianamente los ciudadanos. Me parece que el primero de los objetivos tiene que ver con eso: que se reconozca y se contemple un ordenamiento jurídico que nos permita avanzar sobre el cuidado y la protección de la ciudadanía en cada uno de nuestros territorios y, fundamentalmente, poder charlar sobre la cuestión presupuestaria. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires hacemos un enorme esfuerzo comprando patrulleros, mejorando los anillos digitales y ampliando la cobertura de videovigilancia. Se necesitan muchos más empleados para garantizar que esa custodia se realice. En lo que todos coincidimos es en que tiene que haber una directriz y que la formación de cada uno de los agentes que pongamos al frente de estas fuerzas de seguridad locales esté garantizada por la provincia de Buenos Aires. Me refiero fundamentalmente al tema de la formación. Creo que lo presupuestario es muy importante y celebramos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires esté dispuesto a discutir y debatir, estando muy cerca de esto el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

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—Pablo, también se discute la reelección indefinida de los intendentes. Me gustaría conocer su propia opinión y el fundamento de por qué.

—Creo que el soberano debe ser el pueblo y que las gestiones de largo plazo son exitosas porque permiten planificar y diseñar una estrategia sobre cada uno de los territorios. Te permiten planificar en todo su esplendor: qué queremos en materia de seguridad —lo que estábamos hablando recién—, qué queremos en el ámbito educativo y qué queremos en lo que concierne a la creación de fuentes de trabajo. Fíjese algo para destacar y definir, por lo menos desde la experiencia que tenemos aquí en Ituzaingó: a nosotros nos permitió planificar y llevar a cabo todas y cada una de las cuencas hidráulicas que necesitaba el municipio. Se construyeron más de nueve cuencas, y cada una tiene entre seis, siete, cinco tramos, dependiendo de esa cuenca Eso te permite una continuidad en la gestión de gobierno; no se puede hacer de la noche a la mañana por una cuestión presupuestaria, pero además tiene que ver con el conocimiento del territorio y fundamentalmente la continuidad de la planificación. Por otro lado, en materia de trabajo, Ituzaingó era conocida como una ciudad dormitorio y hoy más del 65% de sus habitantes trabajan aquí en Ituzaingó. Es uno de los distritos —y esto no es una cuestión de vanidad, sino de realidad— que ha crecido en materia comercial respecto al resto de la región. Esta continuidad y planificación estratégica nos va a permitir, en los próximos dos años, la concreción y creación de alrededor de 1400 puestos de trabajo de manera directa, con sus repercusiones indirectas y la generación de nuevas fuentes de empleabilidad, algo muy importante y necesario sobre todo en este momento para la República Argentina.

—Pablo, una pregunta final respecto de la política nacional: su visión respecto de Kicillof candidato y la posibilidad de unidad o fractura del peronismo. Lo escuchamos con atención.

—Creo que Axel es un gran candidato que está haciendo una muy buena gestión de gobierno al frente de la provincia de Buenos Aires. En sus primeros cuatro años hemos mejorado muchísimo la infraestructura escolar y hecho un sinfín de obras en los distintos municipios del conurbano bonaerense.En materia de seguridad, él lo cuenta siempre y puedo dar fe de que es así: la policía tenía alrededor de 700 patrulleros que estaban destrozados que andaban con mucha dificultad por los territorios de la provincia de Buenos Aires y con muy pocos efectivos policiales. Se mejoró la preparación y formación de los agentes de la fuerza, algo que me parece fundamental y trascendental para que puedan cuidar a la ciudadanía de nuestra provincia. Nosotros hemos renovado la flota de patrulleros con el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, y en otra lo hemos hecho con fondos del municipio. Pero creo que se articula muchísimo mejor con un gobernador que está constantemente consultándote qué te falta o qué necesitas. Hoy está gestionando la provincia con las dificultades que le plantea cotidianamente el Gobierno nacional, ajustándola y recortándola; así y todo, seguimos haciendo obras. Es un tipo cercano, honesto, muy preparado y formado. Creemos que es un buen candidato al que hay que acompañar y apoyar, porque en definitiva es quien apoya a los y las bonaerenses. Después, algunos podrán tener algún matiz, y no me parece que eso esté mal dentro del peronismo. El peronismo tiene que debatir y discutir; históricamente ha sido un movimiento democrático. Es sano si hay compañeros y compañeras que consideran que tienen facultades para conducir el país: debatámoslo de manera democrática. La historia de nuestro país es de lucha, pelea y reivindicación hacia la democracia, y quizás sea oportuno dirimir esto en una PASO o en una interna. No hay que tenerle miedo porque es parte del ejercicio de la democrático. Personal y políticamente, creo que en Axel podemos encontrar a alguien que pueda pelear y defender los intereses de la patria. Este intendente está dispuesto a acompañarlo.

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—Y una última pregunta, Pablo, a riesgo de que la anterior fuera la última: ¿está usted a favor del desdoblamiento de las elecciones o de unificar en 2027 las elecciones provinciales y las nacionales?

—Lo estamos conversando. Si bien falta poco para una elección, aún falta mucho. Lo estamos estudiando y analizando. Vamos a hacer lo mejor para el país y para la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, en mi caso defenderé los intereses de Ituzaingó, que es la obligación que tengo ante mi ciudadanía.

—Pablo Descalzo, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a la distancia y nos mantenemos en contacto.

— Muchas gracias.

MEG