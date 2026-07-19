Massa va por el m² de la gente, Kicillof acelera su construcción y Máximo obligado a salir

Termina el mundial de fútbol y en Unión por la Patria se termina también la tregua del sofá para ahora ser sus dirigentes quienes salgan a la cancha a buscar el partido contra La Libertad Avanza. Sergio Massa ordena hablarle a los bolsillos y no a la política, Axel Kicillof acelera la construcción nacional con la vista puesta en el calendario y Máximo Kirchner se ve obligado a saltar el alambrado bonaerense. Tres velocidades para una disputa que tiene en la mira convertirse en oposición al gobierno de Javier Milei.

Massa sigue el plan: no rompe el silencio público pero se mueve. Recibe, escucha, junta. No adelanta si va a ser candidato, no descarta nada, no confirma nada. La pregunta de si quiere una oportunidad más queda flotando en cada reunión de Avenida Libertador, sin que él la responda.

Pero el silencio del tigrense es activo. Terminado el mundial dio una orden clara a los propios: dejar la política de lado y tomar la agenda del metro cuadrado. Hablarle a la gente de sus problemas, no meterse en la interna peronista que ya tiene demasiado dirigentes adentro.

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La lista de temas que bajó es un inventario del malestar cotidiano. Desde “el quilombo de lo que cuesta un litro de nafta hasta el quilombo del endeudamiento”. Sigue: desde los despidos hasta la multiplicación de quienes tienen que salir juntar un sueldo con las apps de transporte. Desde las tasas de interés que ahogan a las pymes hasta las convocatorias de acreedores que se acumulan.

Los legisladores que responden al Frente Renovador tendrán la tarea de instalar esa agenda en el Congreso. Construir una alternativa desde un problema concreto y, al mismo tiempo, sumar voluntades de otros espacios que hoy están alejados. Esto lo hizo ya el diputado entrerriano, Guillermo Michel. Presentó un proyecto para el que consiguió firmas dentro de su bloque pero también de Encuentro Federal, impulsando un programa de créditos de hasta un millón y medio de pesos para “el desendeudamiento de las familias argentinas”.

En La Plata el mundial fue apenas un paréntesis. Axel Kicillof acelera lo que ya venía haciendo: una construcción de escala nacional que excede el territorio bonaerense. Cerca suyo aclaran que el envión que tomarán tiene más que ver con el calendario electoral que con el fútbol.

La búsqueda es un clamor popular, no una construcción de despacho. “Nosotros no buscamos tener un candidato en cada provincia, buscamos construir la necesidad de cambiar al gobierno nacional”, repiten los kicillofistas. No se trata de armar mesas político-partidarias en cada distrito sino de mostrarse para instalarse como la alternativa a Javier Milei.

El gobernador tiene sobre la mesa invitaciones para recorrer Mendoza, Catamarca, La Pampa, Misiones, Jujuy y Santiago del Estero. Habla con distintos jefes provinciales que son aliados del gobierno libertario. Le piden que espere a que resuelvan las contiendas en sus provincias para tomar una posición en la pelea nacional. Pero Kicillof sabe que, al mismo tiempo, negocian con la Casa Rosada.

Esa doble mesa —diálogo con el peronismo por un lado, gestos con Milei por el otro— es la que más incógnitas genera hacia futuro. No sólo a Kicillof. También Massa habla con ellos y entiende que ningún gobernador va a jugarse antes de tiempo contra una Casa Rosada que maneja la caja que apenas abre cuando huele lealtad. El tigrense admite que los jefes territoriales recién pueden jugar con ellos cuando vean en sus provincias que Milei ya no tiene ninguna posibilidad. Y para eso falta un poco más.

El otro que dejó de mirar solo el territorio bonaerense es Máximo Kirchner. Estuvo en Santa Fe, en Entre Ríos y en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la provincia participó de encuentros en Lezama y en Carmen de Areco. Y tiene sobre la mesa una invitación para agosto a La Rioja, del gobernador Ricardo Quintela, para un acto por “el obispo de los pobres” Enrique Angelelli, beatificado por el Papa Francisco. Todavía no confirmó.

Máximo se mueve, recorre y “habla con todos los que quieren escucharlo”, explican a su alrededor. Pero en su entorno frenan cualquier lectura apresurada: “Eso no sé si lo convierte en candidato”, aclaran. Mientras tanto Cristina Kirchner sigue el formato que le impone la justicia: las visitas políticas tienen que ser autorizadas con anticipación. Uno de los ejemplos por fuera de la tribu K es uno de sus principales aliados, Sergio Massa.

CFK Habla por teléfono con todos los que puede. Su influencia sigue operando por canales que no son la agenda pública. La condena obligó a la familia a cambiar de roles: Ella con un perfil bajo y su hijo recorriendo el país para llegar lo mejor posicionado a la discusión interna que tendrán más adelante.

Ninguno de los tres dice en voz alta que es candidato. Corren a velocidades distintas pero terminado el mundial todos entienden que el cronómetro contra Milei empieza a correr. Y Para esta pelea final, por ahora, se mueven por separado.