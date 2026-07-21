Tras el Mundial, el Gobierno reunió a la mesa política y definió la agenda legislativa para el segundo semestre

La mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada después del cierre del Mundial 2026 para ordenar la estrategia legislativa y avanzar con los proyectos prioritarios para el segundo semestre. El objetivo del oficialismo apunta a recuperar impulso en el Congreso luego del receso invernal y avanzar con una serie de reformas consideradas prioritarias por la administración de Javier Milei

El encuentro se realizó dos horas después de la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, Adrián Ravier, y estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

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Durante la reunión, el oficialismo realizó un repaso de los proyectos que buscará impulsar cuando el Congreso retome su actividad el próximo 6 de agosto, luego de la pausa invernal.

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia

La agenda legislativa de la Casa Rosada tiene como principales ejes la reforma del Banco Central, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios en el régimen de Zona Fría.

Reforma del Banco Central

Así, uno de los proyectos centrales para el Gobierno es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa elaborada por el presidente Javier Milei.

Dicha propuesta busca que la autoridad monetaria vuelva a tener como objetivo principal la preservación del valor de la moneda y limitar la posibilidad de que el Banco Central financie el déficit del Tesoro mediante emisión monetaria. Además, el proyecto plantea establecer mayores restricciones para los funcionarios que autoricen asistencia financiera al Estado y fortalecer la estabilidad institucional del organismo.

Luis Caputo, ministro de Economía

Milei trabajó en los últimos días sobre esta iniciativa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Luego, otro de los desafíos del oficialismo será conseguir los votos necesarios para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Aquel proyecto debía tratarse en el Senado, pero su tratamiento fue postergado luego de que el oficialismo no lograra reunir los apoyos suficientes para avanzar con uno de sus puntos centrales: la habilitación de la venta de tierras a extranjeros.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado

Desde el Gobierno buscan retomar las negociaciones con sectores opositores para lograr su aprobación en la próxima sesión.

Cambios en el régimen de Zona Fría

La tercera reforma prioritaria está vinculada al régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en determinadas regiones del país.

Apunta a limitar los subsidios a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, lo que implicaría eliminar el beneficio para millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Luis Juez calificó el régimen de Zona Fría como "populismo berreta"

La agenda económica y la reforma electoral

El Gobierno también avanzará con modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, cuya presentación estará a cargo del ministro Luis Caputo en una conferencia de prensa.

Su iniciativa busca ampliar y reforzar el esquema de declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias.

A su vez, continúa pendiente la discusión por la reforma electoral, especialmente la posible eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). El oficialismo todavía no cuenta con los acuerdos necesarios para avanzar con esa modificación y mantiene negociaciones con bloques aliados y gobernadores.

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