Gustavo Coria quedó a cargo de los fondos de los ATN para las provincias

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó la delegación de la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias en el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. La decisión llega cuando el Gobierno negocia con los gobernadores provinciales en medio de su impulso para aprobar la reforma política o suspender temporalmente las PASO de cara a las elecciones 2027.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca agilizar la asignación de recursos destinados a asistir a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios financieros.

Coria quedó facultado para disponer la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, un mecanismo previsto por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal que permite asistir económicamente a las jurisdicciones provinciales cuando atraviesan dificultades excepcionales.

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Desde el Gobierno señalaron que la delegación apunta a “optimizar la gestión y distribución de los fondos”, en línea con los principios de “legalidad, eficacia y celeridad” que deben regir los procedimientos administrativos.

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La resolución se enmarca en la reorganización institucional impulsada por el Decreto 571/26, que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y transfirió a la Jefatura de Gabinete funciones que hasta entonces estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior.

A partir de esa reforma, la estructura de la Jefatura incorporó las figuras del vicejefe de Gabinete y del vicejefe de Gabinete del Interior, cargos a los que el jefe de Gabinete puede delegar atribuciones específicas, como ocurre ahora con la administración del fondo.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por el inciso d) del artículo 3 de la Ley 23.548 y constituye una herramienta utilizada por el Estado nacional para asistir financieramente a las provincias en casos de emergencia o cuando enfrentan desequilibrios que comprometen la prestación de servicios públicos.

Quién es Gustavo Coria

Gustavo Coria llegó a la Jefatura de Gabinete de la mano de Diego Santilli, dirigente con quien mantiene una estrecha relación política desde hace años. Antes de asumir su actual cargo se desempeñó como viceministro del Interior dentro de la gestión nacional.

Su trayectoria también incluye funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, Horacio Rodríguez Larreta lo designó ministro de Seguridad y Justicia en reemplazo de Eugenio Burzaco, en medio de la conmoción por el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo.

Previamente había sido jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Marcelo D’Alessandro, entre 2019 y 2021, período en el que tuvo un rol operativo durante la pandemia de COVID-19.

Quién es Gustavo Coria, el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad porteño

Nacido en General Levalle, Córdoba, Coria fue presidente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) entre 2016 y 2018, etapa en la que fortaleció vínculos con intendentes del conurbano bonaerense de distintos espacios políticos.

Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, realizó estudios de Defensa Nacional y también desarrolló actividad en el sector privado, donde ocupó distintos cargos vinculados a relaciones institucionales.

Además de sus responsabilidades en la gestión pública, acompañó a Santilli en distintas campañas electorales. En las últimas elecciones provinciales había integrado la lista de la Sexta Sección Electoral con posibilidades de asumir como diputado bonaerense, aunque finalmente ese lugar fue ocupado por la dirigente libertaria María Fernanda Coitinho.

ATN para las provincias y negociación con los gobernadores

La decisión de delegar en Gustavo Coria la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se conoce en un momento en el que el Gobierno nacional intensifica las negociaciones con los gobernadores, tanto por cuestiones fiscales como por la agenda legislativa que impulsa en el Congreso.

En el plano económico, la Casa Rosada volvió a recurrir en los últimos días a los mecanismos de asistencia financiera previstos para las provincias. Entre ellos, autorizó un anticipo de hasta $400.000 millones para Córdoba, destinado a atender necesidades transitorias de caja de la administración de Martín Llaryora. La medida se sumó a otros adelantos otorgados durante el año y volvió a poner el foco sobre las herramientas con las que cuenta el Poder Ejecutivo para asistir a los distritos sin modificar el esquema de coparticipación.

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El oficialismo mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales para conseguir respaldo a proyectos considerados estratégicos. Uno de ellos es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, una iniciativa que comenzó a sumar el respaldo de varios gobernadores dialoguistas y cuya definición dependerá del tratamiento en el Senado.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional cobra una relevancia particular. Se trata de uno de los principales instrumentos con los que el Estado nacional puede asistir a las provincias cuando enfrentan emergencias o desequilibrios financieros. La decisión de concentrar su administración en la Vicejefatura de Gabinete del Interior busca agilizar la asignación de esos recursos.

CS/ff