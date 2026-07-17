Llaryora reordenó su gabinete con Calvo al mando y la oposición agitó el fantasma del "fin de ciclo"

El ascenso de Manuel Calvo a la nueva Jefatura de Gabinete, cargo que la Provincia no tenía desde el tercer mandato de José Manuel de la Sota, abrió un nuevo frente de cuestionamientos del arco opositor.

Mientras el oficialismo presentó la reforma como un fortalecimiento de la gestión y de que permitirá “una sintonía mayor” con el Gobierno de Javier Milei, desde distintos espacios opositores coincidieron en interpretar los cambios como un intento del gobernador Martín Llaryora por recomponer el rumbo de una administración que, según sostienen, atraviesa un momento de fuerte desgaste.

La principal novedad de la reestructuración es la creación de la Jefatura de Gabinete, que quedará en manos de Calvo. El influyente funcionario absorverá además el Ministerio de Gobierno, concentrando una parte sustancial de la conducción política de la administración provincial.

Bajo su órbita quedará la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Gustavo Brandán, quien dejará el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Esa cartera será ocupada por el exintendente y exdirigente del PRO, Gabriel Frizza, en otro movimiento que volvió a poner en discusión la estrategia de amplitud política del oficialismo.

"El gobernador consideró oportuno adaptar nuestra estructura orgánica de gobierno a las nuevas realidades que se viven (en alusión a las funciones asumidas por las provincias que antes eran acompañadas por la Nación) y también en la nueva sintonía que tenemos con el gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete a cargo del ministro (Diego) Santilli, y de trabajar en sintonía también con lo que hemos podido construir a través del diálogo durante este tiempo", expresó Calvo a Noticiero Doce.

Reestructuración en el Gobierno de Córdoba: Calvo encabezará la nueva Jefatura de Gabinete

Manotazo de ahogado

Desde la UCR, la legisladora Alejandra Ferrero interpretó la reestructuración como un reconocimiento de las dificultades que enfrenta el peronismo en el poder. "Me parece que Llaryora está tratando de ordenar un gobierno que tiene una mezcla de identidades en los ministros. Se le fueron ministros del PRO, tiene funcionarios de distintos partidos, ahora incorporó intendentes y busca que Calvo ponga orden", señaló.

La dirigente del riñón de Rodrigo de Loredo vinculó además los cambios con el escenario político que enfrenta el gobernador. "Está tomando medidas para recomponer la caída que tiene en las encuestas y la mirada que hoy tiene la sociedad sobre su gestión", declaró a Perfil Córdoba.

Ferrero fue todavía más crítica al definir el presente del PJ en el Panal. "Es un gobierno que ya cumplió su ciclo. Pretenden que Calvo haga magia, pero dudo que alcance. Siguen dando manotazos de ahogado y cambiando las figuritas de lugar para ver si logran recomponer una provincia que se cae a pedazos", fustigó la opositora radical.

Entre el reconocimiento político y las críticas

El legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal Córdoba) ofreció una lectura más matizada. Reconoció la capacidad política del flamante jefe de Gabinete, aunque consideró que el objetivo de fondo sigue siendo electoral.

"Calvo ha demostrado muñeca política y me parece que le aportará eso al gobierno. Pero creo que son movimientos del gobernador para intentar, de cualquier forma, obtener la reelección", afirmó el vecinalista.

Las críticas más duras llegaron desde el espacio liberal identificado con Milei. El legislador Gregorio Hernández Maqueda cuestionó directamente la designación de Calvo y volvió a poner el foco sobre la estructura del Estado provincial.

"El ascenso de Manuel Calvo a jefe de Gabinete es una mala noticia para quienes defendemos la transparencia y la austeridad de los funcionarios públicos", sostuvo. Además, insistió con cuestionamientos vinculados al patrimonio de funcionarios y al uso de fondos reservados durante la gestión de Calvo en el Ministerio de Gobierno.

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El liberal mileista también cargó contra la designación de Gabriel Frizza al frente del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. "Es otro exPRO y exCambiemos que siempre fue un infiltrado del Partido Único Cordobés (PUC) dentro de la oposición", cuestionó. En ese plano, volvió a reclamar la eliminación de esa cartera al considerar que se trata de "un ministerio innecesario".

La decisión de la gestión llaryorista tiene además un fuerte contenido institucional. El cargo de jefe de Gabinete no existía en Córdoba desde 2013, cuando De la Sota lo había creado para ser ocupado por Oscar González, quien cumplió esas funciones entre 2011 y 2013 antes de regresar a la presidencia provisoria de la Legislatura cordobesa, cargo que ocupó hasta el 20 de diciembre de 2022.