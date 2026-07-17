Alerta en FAdeA: los empleados cobraron el 60% del sueldo y paran la fábrica

La situación de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) sumó un nuevo capítulo en una crisis que desde hace meses combina dificultades financieras, pérdida de actividad industrial y creciente incertidumbre sobre su futuro. A la demora en el pago de salarios se agregan contratos estratégicos que permanecen sin definición, una estructura productiva que hoy funciona parcialmente y una deuda millonaria con proveedores que continúa sin resolverse.

El escenario llevó a que la empresa abonara únicamente el 60% de los salarios correspondientes a junio a más de 650 trabajadores, mientras el 40% restante continúa pendiente y sin una fecha oficial de pago. La falta de fondos incluso obligó a otorgar una dispensa laboral para este viernes y el próximo lunes. Según explicaron los gremios, numerosos empleados ya no cuentan con recursos para afrontar el traslado hasta la planta ubicada en Córdoba.

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"Hoy la realidad es insostenible y desesperante", señalaron desde el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) en un documento enviado a la CGT nacional, donde también remarcaron que la conducción de la empresa tampoco tiene precisiones respecto del momento en que el Ministerio de Economía girará los recursos necesarios para completar los haberes.

Actividad reducida y contratos demorados

La situación salarial refleja un problema más profundo. Distintas fuentes del sector aeronáutico coinciden en que actualmente FAdeA mantiene operativa apenas alrededor del 30% de su capacidad industrial. La mayor parte de la actividad vigente se concentra en la provisión de componentes para la brasileña Embraer, mientrascontinúan demorados contratos considerados estratégicos para la recuperación de la compañía.

Uno de ellos corresponde al programa de modernización de aeronaves IA-63 Pampa para la Fuerza Aérea Argentina, valuado en aproximadamente US$ 110 millones, cuya definición permanece pendiente desde hace casi dos años.

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La demora también condiciona otro proyecto de mayor escala: el acuerdo de cooperación que la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) analiza desarrollar junto a FAdeA para la fabricación de entrenadores IA-63 Pampa III Block 2. De concretarse, esa iniciativa podría abrir negocios estimados en torno a US$ 600 millones, aunque las dificultades operativas y financieras de la fábrica mantienen el proyecto en suspenso.

Deuda con proveedores y cambios en la conducción

El deterioro financiero también impacta sobre la cadena industrial. La Cámara Industrial Metalúrgica de Córdoba advirtió meses atrás que FAdeA mantiene una deuda cercana a US$ 20 millones con empresas proveedoras, compromisos que en algunos casos acumulan casi dos años sin cancelarse.

Desde la entidad señalaron que la escasa actividad industrial impide generar ingresos suficientes para afrontar simultáneamente salarios, costos operativos y obligaciones comerciales.

En paralelo, durante las últimas semanas el Gobierno nacional designó a Oscar López como nuevo presidente de la compañía, en reemplazo de Julio Manco, en medio de un contexto de alta conflictividad interna y sin avances concretos respecto de nuevos contratos.

La empresa también perdió entre 200 y 250 trabajadores durante los últimos casi tres años, producto de retiros y desvinculaciones, mientras continúa vigente un proceso de reorganización iniciado durante 2025.

Fuentes gremiales sostienen que la falta de definiciones sobre el rumbo de la empresa responde, además, a diferencias entre distintos organismos nacionales que intervienen sobre FAdeA. Desde el STA incluso atribuyeron la demora en el envío de fondos a una disputa política entre el Ministerio de Defensa y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.