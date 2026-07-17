El humor económico sigue en rojo: qué preocupa hoy a los argentinos según las redes sociales

Mientras el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación y algunos indicadores macroeconómicos impulsen una recuperación de la actividad, el clima social todavía no refleja ese optimismo. Al menos eso es lo que muestran las conversaciones de los argentinos en redes sociales.

Un informe elaborado por Monitor Digital analizó 1.049.500 menciones vinculadas con la economía durante julio y concluyó que la percepción pública permanece estancada en niveles de fuerte negatividad. El indicador agregado de sentimiento se ubica en torno a -68 puntos NSR, dentro de la categoría de valoración «muy mala» y muy cerca de ingresar en la franja considerada "pésima".

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Los datos muestran que, si bien durante el último año no se produjo un nuevo desplome de la percepción económica, tampoco aparecieron señales suficientes para modificar el humor social. La comparación histórica refuerza esa tendencia. Mientras en julio de 2024 el indicador rondaba los -60 puntos, en julio de 2025 descendió hasta aproximadamente -63 y este año volvió a deteriorarse hasta los -68 puntos.

El empleo siguesiendo la principal preocupación

El trabajo continúa siendo el eje central de la conversación económica en Argentina. Según el relevamiento, el 44,7% de todas las menciones económicas están vinculadas al empleo, muy por encima del resto de las variables analizadas.

Aunque la participación del tema disminuyó respecto de 2023, cuando concentraba más de la mitad de las conversaciones, sigue liderando ampliamente el debate público.

Lo preocupante, según el informe, es que la percepción sobre el mercado laboral continúa deteriorándose. El sentimiento asociado al empleo pasó de aproximadamente -24 puntos en 2023 a casi -48 puntos en julio de 2026, reflejando una creciente preocupación sobre las posibilidades de recuperación.

Para Monitor Digital, el empleo mantiene un doble comportamiento: continúa siendo el tema económico que más interesa a los argentinos, pero al mismo tiempo su valoración empeora año tras año.

La inflación pierde protagonismo, pero no mejora el humor social

Uno de los cambios más notorios del estudio aparece en la conversación sobre inflación. Después de ocupar durante años el centro del debate económico, las menciones vinculadas con los precios descendieron del 14,8% registrado en julio de 2025 al 9,9% este año.

La caída coincide con el proceso de desaceleración inflacionaria que viene mostrando la economía y que constituye uno de los principales argumentos del Gobierno nacional. Sin embargo, Monitor Digital advierte que esa menor presencia no implica necesariamente una mejora del clima económico.

El sentimiento asociado a la inflación continúa siendo marcadamente negativo, alrededor de -47 puntos NSR, y la preocupación simplemente migró hacia otras variables como el dólar, el empleo, la pobreza y el endeudamiento. En otras palabras, la inflación dejó de monopolizar la agenda, pero no desapareció el malestar económico.

El dólar vuelve a ocupar un lugar central

Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento de las conversaciones vinculadas con el dólar. La moneda estadounidense representa el 15,7% de las menciones económicas, su mayor participación desde 2023, desplazando incluso a la pobreza como segundo tema más comentado.

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Al mismo tiempo, registra uno de los peores indicadores de percepción de todo el estudio, con un sentimiento cercano a -83 puntos NSR. Para los analistas, esa combinación convierte al dólar en uno de los principales focos de sensibilidad económica y política dentro de las redes sociales.

También crecieron las menciones relacionadas con la deuda pública, los créditos y el financiamiento, lo que evidencia una agenda económica cada vez más fragmentada y menos concentrada exclusivamente en la inflación.

La pobreza continúa entre las principales preocupaciones

La pobreza mantiene prácticamente el mismo peso dentro de la conversación económica que hace un año. Representa el 12,7% del total de las menciones y presenta uno de los niveles de valoración más negativos de todo el relevamiento, cercano a -80 puntos NSR.

A diferencia de la inflación, este indicador prácticamente no muestra mejoras. Según Monitor Digital, el protagonismo simultáneo del empleo y la pobreza refleja que el debate económico continúa centrado en las condiciones materiales de vida de la población y no en cuestiones asociadas al crecimiento, las inversiones o la expansión del consumo.

La producción tampoco logra cambiar la percepción

El estudio también evaluó cómo evolucionó la conversación sobre la producción nacional. El resultado tampoco resulta alentador. El sentimiento agregado cerró julio alrededor de -38 puntos NSR, un deterioro respecto de los valores observados durante 2024 y 2025.

Si bien la percepción mejoró respecto del piso registrado en enero de este año, cuando había alcanzado aproximadamente -50 puntos, el rebote perdió impulso durante los últimos meses. En cuanto a los sectores productivos, la industria pasó a liderar la conversación con el 31,7% de las menciones, superando por primera vez a los servicios.

Sin embargo, ese mayor protagonismo no vino acompañado de una mejor valoración. Por el contrario, la percepción sobre la industria cayó de aproximadamente -35 puntos en 2025 a cerca de -47 puntos en la actualidad.

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Los servicios mantienen un desempeño relativamente estable, mientras que el sector financiero incrementó su presencia en las conversaciones, aunque continúa mostrando elevados niveles de negatividad.

Otro dato llamativo es el comportamiento del sector tecnológico. En apenas un año pasó de registrar un sentimiento positivo cercano a +16 puntos a ubicarse alrededor de -33 puntos, constituyendo uno de los mayores deterioros reputacionales del informe.

El agro, la única excepción

Dentro del panorama general aparece un único sector con resultados positivos. La conversación sobre el campo es la única que logra ubicarse cerca de la neutralidad e incluso mostrar un leve saldo favorable.

No obstante, su incidencia dentro del debate económico resulta muy baja: apenas representa el 2,5% de las menciones, el menor porcentaje entre todos los sectores analizados. Para Monitor Digital, este dato impide considerar al agro como un reflejo del clima económico general.

En definitiva, el informe muestra que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos todavía no encuentra un correlato en la percepción ciudadana. Las conversaciones digitales continúan atravesadas por las preocupaciones vinculadas con el empleo, el dólar, la pobreza y las condiciones de vida, configurando un escenario en el que la recuperación económica aún no logra consolidarse en el humor social.