Las ventas de asado crecieron un 30% en el último mes

El consumo de carne para reuniones familiares y con amigos volvió a tomar impulso en Córdoba en la previa de la final del Mundial. Carnicerías aseguran que las ventas de asado crecieron alrededor de un 30% durante el último mes, impulsadas por las juntadas para ver los partidos de la Selección Argentina.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el responsable del sector carnes del Mercado Norte, Sergio Machuca, explicó que el aumento se hizo evidente especialmente durante los fines de semana y que incluso comenzó a modificarse el comportamiento de los clientes. "La venta se nos fue para arriba en un 30%. Hace 20 días siempre nos sobraban dos o tres costillas los fines de semana y ahora nos sobrecargamos de costillas y nos falta todo", aseguró.

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Según indicó, el incremento también se refleja en las compras anticipadas. "Más de uno vino a buscar un costillar un lunes para guardarlo para el miércoles o directamente para el domingo". Machuca señaló además que los pedidos a domicilio permiten anticipar que la mayoría de las compras están destinadas a reuniones numerosas. "Te piden cinco o seis kilos de costilla o dos vacíos y ahí te das cuenta de que son para juntadas", afirmó.

Como referencia, explicó que un asado completo para diez personas, que incluye cinco kilos de costilla, carbón, pan, bebidas, ensalada y postre, tiene un valor de $143.900, equivalente a $14.390 por persona.

Crece la demanda

Fernando, encargado de Carnelandia, también anticipó un fin de semana con alta demanda. En diálogo con Punto a Punto Radio, explicó que las ventas vienen sostenidas desde los partidos anteriores y recomendó comprar con anticipación. "Yo iría adelantando la compra porque venimos de varios días de partido y se viene consumiendo bastante asado, entonces venimos medio cortos", advirtió.

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Incluso estimó que el movimiento comercial para este fin de semana será comparable con una de las fechas más importantes para el rubro. "Esperamos tener una venta parecida a un Día del Padre, o incluso un poquito más", sostuvo.

Respecto de los cortes más elegidos para seguir el partido sin pasar demasiado tiempo frente a la parrilla, Fernando recomendó optar por opciones de cocción rápida. "Yo iría por algún vacío o algún matambre. Son cortes que salen rápido y permiten estar más pendiente del partido que de la parrilla", explicó.

Con la expectativa puesta en una nueva consagración de la Selección Argentina, las carnicerías cordobesas se preparan para uno de los fines de semana de mayor movimiento del año, con un denominador común: el asado vuelve a consolidarse como el menú elegido para acompañar cada partido.