El Gobierno llega a agosto sin definir cómo reunirá los votos para sus principales reformas

El proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvería al recinto durante la primera semana de agosto, después de varias modificaciones y una nueva postergación. Los bloques que colaboran con el Gobierno reclamaron conocer con anticipación la versión definitiva y las concesiones que el oficialismo está dispuesto a aceptar. La demora también agravó la pelea entre los funcionarios y dirigentes que intervienen en la estrategia parlamentaria.

La discusión encuentra al Congreso en receso y a La Libertad Avanza con una lista de iniciativas que todavía carecen de fecha o de apoyos confirmados. La eliminación de las PASO, el recorte de subsidios al gas en zonas frías y la ley de propiedad privada encabezan las prioridades. A esos proyectos se sumarán la nueva versión de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los gobernadores llevan sus reclamos a la negociación

Diego Santilli concentra buena parte de los contactos con los mandatarios provinciales. La caída de la coparticipación durante el primer semestre y el deterioro de la recaudación propia en algunos distritos aparecen entre los principales reclamos. Las previsiones de una mejora en julio no compensan el retroceso de junio ni las necesidades acumuladas por las administraciones locales.

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Santilli continúa al frente de las negociaciones con los gobernadores

Las conversaciones también incluyen el papel que tendrá La Libertad Avanza en las elecciones de cada provincia. Desde el entorno de Karina Milei deslizaron que el partido podría evitar competir contra gobernadores que alcancen acuerdos con la Nación, pero la señal todavía no fue acompañada por compromisos formales. Los mandatarios quieren precisiones antes de garantizar el respaldo de sus legisladores.

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El control de los gobernadores sobre sus bancadas tampoco es uniforme. En Diputados, Martín Menem debe conversar con bloques pequeños, representantes provinciales y aliados que deciden su posición según cada proyecto. Un acuerdo alcanzado con un mandatario no asegura automáticamente todos los votos de su distrito.

El Senado reúne los proyectos con mayor demora

La reforma electoral ocupa el primer lugar de la agenda oficialista en la Cámara alta y contempla la eliminación de las PASO. También espera tratamiento el recorte de subsidios al gas en zonas frías. Una nueva etapa del RIGI y la denominada Ley Hojarasca ya fueron aprobadas por Diputados, pero todavía no tienen fecha de debate en el Senado.

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El Ministerio de Economía trabaja en una segunda versión de Inocencia Fiscal. La Casa Rosada prepara además cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y evalúa presentar esa iniciativa antes que el resto de los proyectos económicos. Diputados deberá tratar la regulación del lobby y recibir más adelante el Presupuesto 2027.

La ley de propiedad privada profundizó la pelea oficialista

Patricia Bullrich, Eduardo “Lule” Menem y los senadores vinculados directamente con Karina Milei mantienen contactos separados con aliados de la Cámara alta. Durante la negociación por la propiedad privada, el sector de Bullrich cuestionó la intervención de Federico Sturzenegger en la redacción y señaló fallas de coordinación en la Jefatura de Gabinete. Desde el entorno de la secretaria general respondieron con críticas a los movimientos de la exministra sobre legisladores libertarios y dirigentes del PRO.

A pesar de los esfuerzos libertarios, Villarruel mantiene un amplio poder sobre el funcionamiento del Senado

Bullrich también sostiene un enfrentamiento con Victoria Villarruel, que conserva influencia sobre el funcionamiento del Senado. El oficialismo necesita votos externos para aprobar sus proyectos y las disputas entre sus principales figuras complican la transmisión de una posición común. Los aliados recibieron propuestas y cambios por canales distintos durante las últimas negociaciones.

El manejo de la cuestión Malvinas sumó otro conflicto durante el tramo decisivo del Mundial. La discusión habría provocado malestar con Adrián Ravier en sus primeros pasos como vocero. El episodio ocurrió entre el partido con Inglaterra y la final, cuando la atención pública estaba concentrada en la Selección.

El peronismo también negocia por separado

El sector de Cristina Kirchner y la estructura política de Axel Kicillof mantienen su disputa en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores justicialistas del resto del país avanzan con sus propias conversaciones y priorizan los intereses de cada distrito. Los movimientos ya provocaron cambios dentro de bloques cuyos integrantes responden a conducciones diferentes.

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La división opositora habilita acuerdos puntuales, pero cada votación requiere una negociación específica. Algunos legisladores siguen las indicaciones de sus gobernadores, mientras otros preservan una relación más estrecha con las autoridades partidarias. El oficialismo deberá calcular los apoyos disponibles cada vez que defina una fecha de sesión.

La Casa Rosada aún no resolvió si negociará las leyes una por una o si buscará acuerdos más amplios con los gobernadores. La decisión involucra los reclamos por recursos, la posición de LLA en las elecciones provinciales y los proyectos que llegarán al recinto. Hasta el comienzo del receso, las conversaciones continuaban sin una modalidad común.