"Scaloni tiene que irse": la contundente postura de un psicólogo del deporte tras la final perdida

Barrios fue directo al fijar su posición sobre el futuro del entrenador. "Mi postura es que se tienen que ir. Es el mejor momento para irse", afirmó. El especialista contó que había consultado esa misma tarde con un grupo de excompañeros de la facultad, todos profesores de educación física. "Todo el mundo contestaba, salvo uno, que fue jugador de fútbol, que fue en Boca, que decía, no, es el mejor momento para irse", relató.

Para el psicólogo, sostener el ciclo después de este resultado sería "muy difícil" de igualar. "Va a ser imposible, en realidad", sumó en la entrevista televisiva (Posta de Canal C).

Por qué las segundas partes no funcionan

Quien opina es Raúl Barrios, psicólogo del Deporte y profesor a cargo de la Cátedra de Psicólogia del Deporte en la UBA. Fundamentó su postura en su propia experiencia como profesional del deporte. "Yo he participado de procesos exitosos, y después intenté trasladar esas cosas que hice en ese proceso exitoso a otros grupos, y la verdad que no resultó", explicó.

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De ahí surge, dijo, una convicción personal más que técnica: "Yo soy de la idea de que las segundas partes no son buenas, digamos. Es una cuestión más personal que científica, si se quiere".

El psicólogo repasó además el historial reciente del entrenador al frente del seleccionado: bicampeón de América, campeón del mundo, campeón de la Finalísima y ahora subcampeón del mundo. "¿Qué te vas a quedar a hacer?", planteó.

El riesgo de "licuar" lo conseguido

Uno de los ejes centrales de su argumento fue el riesgo de que una eventual continuidad sin resultados borre lo logrado hasta ahora. "Eso se licúa. Perdiste tres partidos, no encontraste el equipo, y se licuó todo eso que lograste", advirtió.

Barrios remarcó que ese fenómeno se profundiza en el fútbol argentino en particular. "Sobre todo en la Argentina, ¿no? Es un país muy propenso", señaló, en referencia a la rapidez con la que el folclore futbolero local suele cuestionar a técnicos con trayectorias exitosas.

Como ejemplo, el caso mas reciente es lo sucedido con Marcelo Gallardo en River Plate, cuyo final de ciclo estuvo marcado por el reclamo de un sector de la hinchada, pese a haber sido reconocido después con una estatua en el club.

El vínculo con el plantel, un capital difícil de repetir

Más allá de los resultados, Barrios puso el foco en un aspecto que consideró clave del ciclo de Scaloni: la relación construida entre el cuerpo técnico, los jugadores y el hincha. "Ese nivel de conexión intangible que se generó entre los jugadores y el público, no se va a repetir", sostuvo.

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El psicólogo definió ese vínculo como parte del "doble desafío" que enfrentaría el entrenador si decidiera continuar: haber logrado la unión de un plantel con figuras de peso y egos propios, y ahora tener que sostenerla o reconstruirla sin garantías de repetir el nivel alcanzado.

Consultado sobre las causas del resultado, Barrios explicó que el desgaste emocional acumulado durante el torneo repercutió directamente en el rendimiento físico del equipo. "El gasto emocional, uno no lo dimensiona, pero genera un gasto físico", indicó.

El especialista sostuvo que el cruce previo a la final fue especialmente exigente en ese sentido. "Así como Scaloni se siente vacío por haber dado todo como entrenador, yo tengo experiencia y sé que los jugadores se vaciaron en el partido contra Inglatera, no les quedó nada para la final", explicó.

Según su lectura, ese desgaste —físico, psicológico y también táctico— fue determinante en la definición. "Si ese partido le ha sido la final, hoy somos campeones del mundo", planteó sobre el desgaste generado en la instancia previa.