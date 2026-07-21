Video: el emotivo saludo de una controladora aérea cordobesa a la Selección Argentina

Paula Carrevedo, integrante del equipo de controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, se convirtió en la primera ciudadana del país en dar la bienvenida a la Selección Argentina de fútbol tras su arribo. Desde la torre de control de Córdoba, la trabajadora transmitió por radio un mensaje que emocionó al plantel y trascendió rápido en redes sociales.

El saludo se produjo cuando el avión que trasladó a la delegación nacional ingresó al espacio aéreo bajo jurisdicción del Área de Control Córdoba (ACC), instancia previa al aterrizaje en suelo argentino. Desde ese puesto, la controladora tomó la frecuencia y dirigió unas palabras al plantel en representación de sus compañeros de trabajo.

“De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos darle un saludo a nuestra amada selección. Bienvenidos a su país”, expresó Paula al abrir la comunicación con la tripulación.

Después profundizó el mensaje con una reflexión sobre el vínculo entre el plantel y la sociedad: “Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez (...) Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada, para nosotros ustedes siempre serán campeones: nuestros campeones eternos”.

El cierre del saludo quedó marcado por una frase que caló hondo entre los jugadores: “Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. Vamos Argentina”. Los pilotos respondieron con evidente emoción a las palabras de la controladora.

El mensaje se produjo pese al resultado adverso del equipo en el Mundial, que terminó en el subcampeonato. La reacción de Paula reflejó un fenómeno que se repite en cada regreso de la Selección al país: el reconocimiento social hacia el plantel excede el resultado deportivo puntual.