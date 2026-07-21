Estimaciones para el segundo semestre: ¿Alcanza la desaceleración para cerrar 2026 en torno al 30%?

La inflación de junio volvió a mostrar una desaceleración y se ubicó en 1,9%, el mismo nivel que registró la inflación núcleo, la medición que excluye los componentes más volátiles de la economía y que suele utilizarse para evaluar la tendencia de fondo de los precios.

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De acuerdo con un informe elaborado por Invecq Consulting, el dato confirma un proceso de moderación que ya lleva tres meses consecutivos, aunque todavía no alcanza para perforar el umbral del 2% mensual que la economía argentina mantiene desde mediados de 2025. "La inflación núcleo volvió a desacelerar y marcó la menor variación desde julio del año pasado", señalaron desde la consultora.

La carne dejó de empujar los precios

Uno de los principales factores que explicó la mejora fue el comportamiento del rubro carnes, que durante la primera parte del año había impulsado buena parte de la inflación. Mientras entre noviembre y marzo ese segmento había registrado incrementos promedio del 6,4% mensual, en junio apenas avanzó 0,1%, contribuyendo a moderar el índice general.

Al mismo tiempo, la inflación núcleo depurada del efecto de la carne también mostró una nueva desaceleración, ubicándose en 1,8%, lo que, según Invecq, confirma que el impacto de ese fenómeno comenzó a diluirse.

El piso del 2%

Pese a la mejora, los economistas sostienen que el verdadero desafío sigue siendo romper la inercia inflacionaria. Desde junio de 2025, la inflación subyacente logró descender hasta la zona del 2% mensual, pero desde entonces no consiguió consolidar registros significativamente inferiores.

"Los procesos de estabilización no son lineales y la inflación demora años en volver a un dígito anual", advirtieron desde la consultora.

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Entre los factores que podrían dificultar una desaceleración más rápida aparecen una recuperación gradual del consumo, mejoras salariales y una suba esperada del tipo de cambio hacia los $1.800 para fines de año. Del otro lado, la debilidad de la demanda interna y una menor presión de los precios regulados continuarían actuando como elementos moderadores.

La proyección para el segundo semestre

Con este escenario, la consultora estima que la inflación promediará alrededor de 1,8% mensual durante la segunda mitad del año y que 2026 finalizará con un incremento acumulado cercano al 30%.

Si bien el proceso de desaceleración continúa mostrando avances, la consultora considera que la economía todavía deberá atravesar varios meses antes de abandonar definitivamente el piso del 2% mensual que caracteriza al actual proceso de estabilización.