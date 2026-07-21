Terminal de Río Cuarto: aprobarán un nuevo acuerdo y abrirán un Centro de Gestión Municipal para reactivar el predio

La Terminal de Ómnibus de Río Cuarto atraviesa una compleja situación económica luego de varios años de caída en la cantidad de pasajeros y del cierre de numerosos locales comerciales. Frente a ese escenario, el municipio impulsa un nuevo acuerdo para garantizar la continuidad del servicio.

Según informó LV16, la iniciativa contempla que la Municipalidad realice un aporte de $18 millones mensuales al concesionario durante los próximos tres años, con el objetivo de sostener el funcionamiento del edificio y avanzar en su recuperación.

Un convenio por tres años

El concejal oficialista Ignacio Biga explicó que el proyecto ya fue acordado con el actual concesionario y que establece obligaciones concretas para ambas partes. Por un lado, el municipio realizará el aporte económico mensual. Por el otro, el operador deberá ejecutar inversiones, mejorar el mantenimiento del inmueble y cumplir con una serie de prestaciones establecidas en el convenio.

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Según el edil, el acuerdo busca garantizar la continuidad de un servicio que perdió rentabilidad tras la fuerte caída del transporte de media y larga distancia registrada desde la pandemia. En los últimos años cerraron numerosas boleterías y locales, mientras que la circulación de pasajeros se redujo considerablemente respecto de los niveles previos a la pandemia, afectando los ingresos de la concesión.

Un Centro de Gestión Municipal

Además del aporte económico, el municipio proyecta instalar un Centro de Gestión Municipal (CGM) dentro de la terminal. "Nosotros allí vamos a establecer oficinas de la municipalidad que van a tener, en principio, la posibilidad de la prestación de trámites administrativos, puestos de licencia de conducir, una especie CGM", adelantó a LV16.

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El proyecto también prevé la creación de un Observatorio Vial, que funcionará en el mismo edificio y estará destinado al monitoreo y análisis de información sobre tránsito y seguridad vial.

La iniciativa será debatida en comisión y el oficialismo buscará incorporar propuestas de la oposición para alcanzar un mayor consenso antes de su tratamiento en el recinto.

Si obtiene el respaldo necesario, el convenio permitirá sostener el funcionamiento de la Terminal de Ómnibus y poner en marcha un plan de recuperación para uno de los principales puntos de ingreso a la ciudad.