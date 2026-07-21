APROSS actualizó su App y sumó nuevas herramientas para gestionar la salud desde el celular

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) presentó una nueva actualización de su aplicación móvil, incorporando funcionalidades que facilitan el acceso a los principales servicios digitales y permiten que cada afiliado gestione su salud de manera más ágil, cómoda y segura desde su teléfono celular.

A partir de esta nueva versión, además de acceder al Token de Seguridad y a la credencial digital propia y del grupo familiar, los usuarios podrán consultar sus recetas prescriptas, el historial de consultas y prestaciones médicas, acceder a información sobre medicamentos e ingresar directamente al servicio de Telemedicina APROSS desde la pantalla principal.

App de APROSS

La actualización además incluye una renovación completa del diseño de la aplicación, con una navegación más intuitiva y amigable, pensada para que los afiliados encuentren rápidamente la información que necesitan y puedan realizar sus gestiones de manera sencilla.

Más servicios, en un solo lugar

La App APROSS continúa consolidándose como la principal herramienta digital del seguro de salud provincial, integrando cada vez más servicios en una única plataforma.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Credencial digital del afiliado y de su grupo familiar.

Token de Seguridad para validar prestaciones médicas.

Acceso a Telemedicina.

Consulta de recetas prescriptas.

Historial de consultas y prestaciones médicas.

Información sobre trámites y medicamentos.

Esta evolución forma parte del proceso de modernización que lleva adelante APROSS para brindar una atención más cercana, segura y accesible.

Disponible para Android e iPhone. La aplicación puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store y App Store. Es compatible con dispositivos Android desde la versión 5.0, por lo que no es necesario contar con un teléfono de última generación para utilizarla.

Para completar la instalación, los afiliados deberán validar su identidad a través del Portal de Autogestión APROSS, utilizando CiDi Nivel 2, una medida que permite proteger los datos personales y garantizar la seguridad de cada gestión.

Asimismo, aquellas personas que necesiten ayuda para instalar la aplicación o comenzar a utilizarla pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de APROSS, llamando al 0800-888-2776, opción 3, de lunes a viernes de 8 a 20, donde recibirán acompañamiento paso a paso.

Más seguridad y una mejor experiencia

La credencial digital disponible en la App contiene los datos personales del afiliado, un código QR y un código dinámico de seis dígitos que se actualiza periódicamente, brindando un mayor nivel de seguridad para la identificación y el acceso a las prestaciones.

Además, para quienes necesiten que su credencial esté disponible para un familiar, tutor o representante, la autorización puede gestionarse fácilmente a través del Portal de Autogestión.

Con esta actualización, APROSS continúa incorporando herramientas que simplifican los trámites, fortalecen la seguridad y mejoran la experiencia de los afiliados, acercando cada vez más servicios de salud al teléfono celular.

Fuente: Gobierno de Córdoba.