Impuesto por impuesto: cómo hizo Córdoba para quedar tercera en el ranking de recaudación

Mientras la mayoría de las provincias argentinas continúa sin recuperar los niveles de recaudación tributaria que tenía en 2023, Córdoba logró posicionarse entre las jurisdicciones con mejor desempeño fiscal del país. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia incrementó un 6,6% en términos reales su recaudación tributaria propia acumulada hasta mayo de 2026 respecto del mismo período de 2023.

El resultado cobra mayor relevancia si se considera el contexto nacional. El estudio muestra que sólo seis de las 24 jurisdicciones argentinas lograron mejorar sus ingresos tributarios propios en los últimos tres años, mientras que las restantes 18 todavía presentan una recaudación inferior a la de 2023. En el consolidado nacional, la caída alcanza el 7,8% en términos reales, o del 4,5% si se excluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un efecto extraordinario registrado ese año.

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Córdoba, tercera en el ranking nacional

Dentro del grupo de provincias con saldo positivo, Neuquén lidera el ranking con un crecimiento real del 21,9%, seguida por Río Negro con 18,6%. Córdoba ocupa el tercer lugar con una mejora del 6,6%, por delante de Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe.

El IARAF destaca que estas cuatro provincias —entre ellas Córdoba— tuvieron un comportamiento similar: la recaudación cayó durante 2024, pero luego inició una recuperación que permitió superar los niveles reales registrados en 2023.

La performance cordobesa contrasta con la situación de provincias como Misiones (-29,8%), Formosa (-21,9%) y Chaco (-21%), que registran los mayores retrocesos del país.

El desempeño de los principales impuestos

El informe también permite analizar cómo evolucionaron los distintos tributos que conforman la recaudación provincial.

Uno de los datos destacados para Córdoba es el comportamiento del impuesto Automotor. Entre 2023 y 2026 la provincia registró un incremento real del 17,8%, convirtiéndose en una de las tres jurisdicciones con mejor desempeño, sólo detrás de Entre Ríos y Santa Fe.

En el impuesto Inmobiliario, Córdoba también mostró un desempeño positivo y se ubicó entre las provincias con crecimiento real respecto de 2023, acompañando una tendencia nacional que evidenció un aumento consolidado del 12,7%.

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En tanto, el impuesto de Sellos también evolucionó favorablemente en la provincia durante el período analizado, ubicándose dentro del grupo de jurisdicciones que lograron incrementar su recaudación frente a 2023.

La excepción continúa siendo Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial y responsable del 76% de la recaudación propia. En este tributo, Córdoba registró una leve caída en términos reales respecto de 2023, aunque considerablemente menor a la observada en gran parte del país. Sólo Neuquén y Río Negro consiguieron aumentar la recaudación de este impuesto durante el período analizado.

Una recuperación en un contexto todavía débil

El informe del IARAF refleja que la mejora cordobesa se produce en un escenario donde las finanzas provinciales todavía muestran signos de fragilidad.

Comparando los primeros cinco meses de 2026 contra igual período de 2025, la recaudación propia consolidada de las provincias cayó 1,6% en términos reales y 14 jurisdicciones registraron descensos.

Si el análisis se amplía al período 2023-2026, el panorama continúa siendo desafiante: la recaudación consolidada de las provincias permanece por debajo de los niveles previos, principalmente por la menor dinámica de Ingresos Brutos, el impuesto más importante para las administraciones provinciales.

En ese escenario, Córdoba aparece como una de las excepciones. La recuperación de su recaudación propia le permitió ubicarse entre las provincias con mejor desempeño fiscal del país, consolidándose como la tercera jurisdicción con mayor crecimiento real de ingresos tributarios propios desde 2023.