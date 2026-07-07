Explotaron dos bombas a metros del hotel de Macron durante su visita a Siria: 18 heridos

Dos artefactos explosivos detonaron este martes en la capital siria, Damasco, en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde el presidente francés Emmanuel Macron había pasado la noche, informaron fuentes de seguridad.

Las explosiones se registraron en una zona ubicada entre el Ministerio de Turismo sirio y el Museo Nacional, frente al hotel donde el mandatario francés había mantenido reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Según la agencia estatal de noticias de Siria, al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales.

El mandatario francés no resultó afectado y según su entorno no llegó a escuchar las detonaciones. De acuerdo con la información oficial, la primera explosión ocurrió poco después de que la caravana de Macron partiera con destino al Palacio Presidencial. La segunda se produjo junto a una ambulancia que permanecía estacionada en el lugar, donde se habían congregado unas decenas de personas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras los estallidos, se observaron llamas y una espesa columna de humo negro elevándose sobre el sector, mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y asistir a los heridos.

En desarrollo....

LT